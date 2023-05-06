Грант Уильямс: «Эмбиид почувствовал, что наступил не туда и смягчил приземление. Но было больно»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Бостона» Грант Уильямс вспомнил эпизод из третьего матча с «Филадельфией» (114:102, 2-1), когда на его голову случайно наступил центровой Джоэл Эмбиид.

«Я подумал: «Черт возьми, меня действительно придавили бордюром».

Хорошо хоть, что он не переложил весь вес на эту ногу. Мне прилично досталось. Но потом, как мне показалось, он почувствовал, что приземлился на что-то не то, поэтому приподнял ногу, смягчил приземление. Что тут скажешь, это немного больно», – заявил Уильямс.

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3 комментария

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hodor 12
Молодец, Уильямс. Во время трансляции было видно, как он без флопов и понтов отреагировал на ситуацию по мужски. И сейчас прокомментировал ситуацию, как мужик
+12
0
+12
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Djoyin
Плей-офф НБА это экстремальный вид спорта
+6
0
+6
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Артём Голобородько
Выглядело страшновато...
+1
0
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