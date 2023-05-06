Форвард « » вспомнил эпизод из третьего матча с «Филадельфией» (114:102, 2-1), когда на его голову случайно наступил центровой .

«Я подумал: «Черт возьми, меня действительно придавили бордюром».

Хорошо хоть, что он не переложил весь вес на эту ногу. Мне прилично досталось. Но потом, как мне показалось, он почувствовал, что приземлился на что-то не то, поэтому приподнял ногу, смягчил приземление. Что тут скажешь, это немного больно», – заявил Уильямс.

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