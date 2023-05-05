Разыгрывающий « » точно пропустит третий матч серии с « » в пятницу из-за травмы паховых мышц.

Пол не тренировался с командой в четверг. Высока вероятность, что он пропустит и четвертую встречу противостояния.

«Санз» уступают в серии «Наггетс» со счетом 0-2.

Ветеран «Финикса» получил повреждение во время второй игры серии.

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

25 лет незабываемой драке между «Никс» и «Хит». Тогда Алонзо Моурнинг таскал на ноге тельце Джеффа Ван Ганди

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