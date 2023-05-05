«Санз» исключили участие Криса Пола в 3-м матче с «Денвером»

Теги травмы Денвер Крис Пол Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол точно пропустит третий матч серии с «Денвером» в пятницу из-за травмы паховых мышц.

Пол не тренировался с командой в четверг. Высока вероятность, что он пропустит и четвертую встречу противостояния.

«Санз» уступают в серии «Наггетс» со счетом 0-2.

Ветеран «Финикса» получил повреждение во время второй игры серии.

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12 комментариев

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luck3r
Печально это конечно. Итак 0-2 летят, теперь еще и без Пола играть. Пусть молятся на фантастический перформанс от Дюранта и Букера, потому что 0-3 это похоронная
+19
0
+19
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lopek
Хитрый крис пол, специально пропускает игру, чтоб напиться на свое день рождение
+21
-3
+18
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Илья Петров
Прикол будет если Денвер 4-0 закроет и при возможной 7 матчевой серии между ЛАЛ-ГС, будет чилить недели полторы.
+17
-2
+15
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Илья Петров
Ответ Булат Григорьев
Карма из э бич
Просто можно выбраться из Клипперс, но Клипперс из тебя никогда.
+10
-2
+8
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roentgen
Ответ luck3r
Печально это конечно. Итак 0-2 летят, теперь еще и без Пола играть. Пусть молятся на фантастический перформанс от Дюранта и Букера, потому что 0-3 это похоронная
на фантастический перформанс КД, так как с Букером все и так в порядке
+2
0
+2
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Против грусти
Ответ Илья Петров
Прикол будет если Денвер 4-0 закроет и при возможной 7 матчевой серии между ЛАЛ-ГС, будет чилить недели полторы.
Это будет объективная реальность
+1
0
+1
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scorp19
Крыс, ищи себе новую команду, свой последний матч за Санс ты уже отыграл
+2
-2
0
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ecopromo
тут все ясно в серии
0
0
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