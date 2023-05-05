«Санз» исключили участие Криса Пола в 3-м матче с «Денвером»
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол точно пропустит третий матч серии с «Денвером» в пятницу из-за травмы паховых мышц.
Пол не тренировался с командой в четверг. Высока вероятность, что он пропустит и четвертую встречу противостояния.
«Санз» уступают в серии «Наггетс» со счетом 0-2.
Ветеран «Финикса» получил повреждение во время второй игры серии.
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