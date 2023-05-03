Крис Пол не сыграет в 3-м, 4-м и 5-м матче серии с «Денвером»

Теги травмы Денвер Крис Пол Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Защитник «Финикса» Крис Пол на следующей неделе должен пройти МРТ-обследование, которое определит, когда он сможет вернуться в строй. Игрок получил травму паховых мышц во втором матче и не смог вернуться на площадку.

Как пишет инсайдер TheAthletic Шэмс Чарания, «Финикс» готовится выступать без Криса Пола в 3-м, 4-м и 5-м (если он вообще понадобится) матчах.

«Санс» уступают в серии «Наггетс» со счетом 0-2.

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10 комментариев

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k_terekhov
Прощаемся с Финиксом
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Moddard
Ответ k_terekhov
Прощаемся с Финиксом
Да на самом деле не особо и прощаемся, в матчах с Денвером роль Пола минимальна была, особенно визуально, 90% атак это Букер и КД с мячом начинают и заканчивают с периодическими скидками на полено, когда-то выбранное под первым номером драфта в роли центрового и все.
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slatar99
Вот теперь и посмотрим, закончился ли Дюрэнт как реальная суперзвезда или ещё может он в одиночку серию тащить, как с Милуоки в 21 году)

Хотелось,, чтобы ещё мог. А то какая-то нелепая у Кей Ди карьера в плей-офф получается пока для игрока его уровня таланта ((
+3
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Tumypu4
В каком 5-ом матче?
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jerry40
Во как, а я дачу поставил
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гилберт
Ответ Moddard
Да на самом деле не особо и прощаемся, в матчах с Денвером роль Пола минимальна была, особенно визуально, 90% атак это Букер и КД с мячом начинают и заканчивают с периодическими скидками на полено, когда-то выбранное под первым номером драфта в роли центрового и все.
Была минимальна, поэтому и проиграли.
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гилберт
Ответ jerry40
Во как, а я дачу поставил
Надеюсь не свою.
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Pedro Ximenes
Зависимость Финикса от Пола сильно преувеличена. По крайней мере, в этом году от него не так много зависит. Если КД не включится на полную, у финикийцев шансов немного.
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Борис _____
Я в этом вашем баскетболе мало что понимаю, но мнение имею) Первые два матча этой серии отсмотрел: по-моему, Финикс имеет шансы только если Денвер катастрофически плохо бросает трёхочковые. Отсутствие Криса Пола ситуацию усугубит, но расклад сил и с его участием не в пользу Финикса.
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jerry40
Ответ гилберт
Надеюсь не свою.
Ничего, отыграю. Поставлю ещё две дачи на ЛАЛ и отыграю.
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