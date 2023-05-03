Крис Пол не сыграет в 3-м, 4-м и 5-м матче серии с «Денвером»

Защитник « » на следующей неделе должен пройти МРТ-обследование, которое определит, когда он сможет вернуться в строй. Игрок получил травму паховых мышц во втором матче и не смог вернуться на площадку.

Как пишет инсайдер TheAthletic Шэмс Чарания, «Финикс» готовится выступать без Криса Пола в 3-м, 4-м и 5-м (если он вообще понадобится) матчах.

«Санс» уступают в серии «Наггетс» со счетом 0-2.