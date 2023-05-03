«Санз» подтвердили травму паховых мышц у Криса Пола. Дата возвращения пока неизвестна
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол получил травму паховых мышц во втором матче серии с «Денвером» и не смог вернуться на площадку.
В клубе сообщили, что будут оценивать состояние Пола в ежедневном режиме.
По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Финикс» готовится выступать без Пола в 3-м, 4-м и 5-м (если он вообще понадобится) матчах.
Ожидается, что на следующей неделе ветеран должен пройти МРТ-обследование, которое определит, когда он сможет вернуться в строй
«Санз» уступают в серии «Наггетс» со счетом 0-2.
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