«Санз» подтвердили травму паховых мышц у Криса Пола. Дата возвращения пока неизвестна

Теги травмы Денвер Крис Пол Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол получил травму паховых мышц во втором матче серии с «Денвером» и не смог вернуться на площадку.

В клубе сообщили, что будут оценивать состояние Пола в ежедневном режиме.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Финикс» готовится выступать без Пола в 3-м, 4-м и 5-м (если он вообще понадобится) матчах.

Ожидается, что на следующей неделе ветеран должен пройти МРТ-обследование, которое определит, когда он сможет вернуться в строй

«Санз» уступают в серии «Наггетс» со счетом 0-2.

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