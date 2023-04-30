Джамал Мюррэй о жестком фоле Криса Пола: «Посмотрите на его историю»

Теги Денвер Крис Пол Финикс НБА видео НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй был недоволен жестким фолом Криса Пола («Финикс») во время 1-го матча серии второго раунда плей-офф (125:107, 1-0), но после игры ясно дал понять, что не собирается выяснять отношения с опытным соперником.

«Я здесь не для того, чтобы создавать конфликт. Я просто хочу играть в баскетбол. Если он это делает, значит, он это делает. Можете судить по эпизоду или посмотреть на его историю», – сказал Мюррэй.

«Денвер» разнес «Финикс». Но это совсем не то, чего мы ждали

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Не сказал бы что прям жесткий фол
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Комиссаров
Крыс Пол все понял)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
varion
Ответ mqh9pzrxgf
Не сказал бы что прям жесткий фол
Нууу, в данном эпизоде ради остановки игры достаточно шорты прихватить было, а не лезть под игрока вбок на ходу.
Пол же спец по грязным приемчикам, Мюррэй всё верно сказал про историю, что тянется за Пулом.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий