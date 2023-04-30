Джамал Мюррэй о жестком фоле Криса Пола: «Посмотрите на его историю»

Разыгрывающий «Денвера» был недоволен жестким фолом («Финикс») во время 1-го матча серии второго раунда плей-офф (125:107, 1-0), но после игры ясно дал понять, что не собирается выяснять отношения с опытным соперником.

«Я здесь не для того, чтобы создавать конфликт. Я просто хочу играть в баскетбол. Если он это делает, значит, он это делает. Можете судить по эпизоду или посмотреть на его историю», – сказал Мюррэй.

«Денвер» разнес «Финикс». Но это совсем не то, чего мы ждали