Крис Пол не смог доиграть 2-й матч с «Денвером» из-за травмы

Теги травмы Денвер Крис Пол Финикс НБА НБА плей-офф Кентавиус Колдуэлл-Поуп Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол досрочно покинул площадку во время второго матча полуфинала Западной конференции против «Денвера».

Пол вынужден был отправиться в раздевалку в третьей четверти из-за повреждения мышц в левом паху.

Пол покинул площадку за 4:32 до конца третьего игрового отрезка.

Несколькими владениями ранее Пол схватился за левый пах после того, как сошелся в борьбе за подбор с защитником «Наггетс» Кентавиусом Колдуэлл-Поупом

«Денвер» одержал вторую победу в серии – 97:87, 2-0.

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16 комментариев

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Anton Tsybulsky
Летом рюкзак запросит переход в Денвер.
+27
0
+27
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Валера, настало твое время...
Ответ xamer 9
Как различить левый пах и правый? Как вообще можно «схватиться за левый пах»?
У Пола 2 паха просто
+16
0
+16
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Pol1986
Никогда такого не было…
+14
0
+14
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xamer 9
Как различить левый пах и правый? Как вообще можно «схватиться за левый пах»?
+11
-1
+10
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фанат баскетбола
Карма-крыs
+17
-8
+9
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Александр Митраков
Ответ xamer 9
Как различить левый пах и правый? Как вообще можно «схватиться за левый пах»?
Чукча не врач, чукча - Гугл-переводчик)
+9
0
+9
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Александр Спирин
Эмбиид и Крис стабильны из года в год.
+8
0
+8
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Александр Спирин
Ответ xamer 9
Как различить левый пах и правый? Как вообще можно «схватиться за левый пах»?
*схватиться за левый передний крайний пах
+6
0
+6
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haibr
Там Мюррэй пытался интригу сохранить, но нет. Финал конфы Денвер-ЛАЛ/ГСВ.
+7
-3
+4
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Andy
И так шансов пройти Денвер было очень мало, теперь их нет совсем.
+1
0
+1
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Виктор Огай
Ответ фанат баскетбола
Карма-крыs
Какая карма? Кто блин еще это лайкает?
+3
-2
+1
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Николай Соколов
Ответ xamer 9
Как различить левый пах и правый? Как вообще можно «схватиться за левый пах»?
Короче тот что слева - левый пах, а тот что справа - правый ))
+1
0
+1
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slow focus
понеслась...
0
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Айрат Ситдиков
Если летом не избавятся от Пола то будет просто эпик фейл от финикса. Выплатить ему эти 15-16 лямов и пытаться найти кого на рынке..
0
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Tim Timson
Ответ Александр Митраков
Чукча не врач, чукча - Гугл-переводчик)
Вы сейчас Левкина нанайцем назвали?)
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Misson
Ответ Айрат Ситдиков
Если летом не избавятся от Пола то будет просто эпик фейл от финикса. Выплатить ему эти 15-16 лямов и пытаться найти кого на рынке..
Дреймонда пусть подпишут, он им чемпионское ДНК и железный пах со стальными яйцами принесет.
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