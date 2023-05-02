Разыгрывающий « » досрочно покинул площадку во время второго матча полуфинала Западной конференции против « ».

Пол вынужден был отправиться в раздевалку в третьей четверти из-за повреждения мышц в левом паху.

Пол покинул площадку за 4:32 до конца третьего игрового отрезка.

Несколькими владениями ранее Пол схватился за левый пах после того, как сошелся в борьбе за подбор с защитником «Наггетс» .

«Денвер» одержал вторую победу в серии – 97:87, 2-0.

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