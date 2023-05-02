Крис Пол не смог доиграть 2-й матч с «Денвером» из-за травмы
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол досрочно покинул площадку во время второго матча полуфинала Западной конференции против «Денвера».
Пол вынужден был отправиться в раздевалку в третьей четверти из-за повреждения мышц в левом паху.
Пол покинул площадку за 4:32 до конца третьего игрового отрезка.
Несколькими владениями ранее Пол схватился за левый пах после того, как сошелся в борьбе за подбор с защитником «Наггетс» Кентавиусом Колдуэлл-Поупом.
«Денвер» одержал вторую победу в серии – 97:87, 2-0.
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