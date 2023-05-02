7-й матч «Сакраменто» – «Голден Стэйт» собрал самую большую аудиторию для 1-го раунда плей-офф за 24 года

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА телевидение НБА плей-офф Баскетбол

Средняя аудитория трансляции 7-го матча серии плей-офф «Сакраменто» – «Голден Стэйт» (100:120, 3-4) на канале ABC составила 9,8 миллиона зрителей. Это самый большой показатель для матча первого раунда плей-офф НБА за последние 24 года.

Матч на пике собрал 11,9 миллиона телезрителей и стал самым популярным матчем плей-офф НБА в истории канала ABC, не считая матчи финальных серий.

В целом, прошедший первый раунд плей-офф НБА стал самым популярным за последние девять лет. Трансляции матчей на каналах ABC, ESPN, TNT и NBA TV собирали в среднем 3,4 миллиона зрителей, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году.

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5 комментариев

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Maski
если с Лейкерс доиграют до седьмого матча, то и рейтинги финалов не устоят
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jonnysilverhand01
ГСВ конечно народ любит, Карри по красоте устроил 50 очковое шоу
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Егор Никитин
а что было 24 года назад? Плейофф локаутного сезона?
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Тамум Абдулмуслимова
Всем интересно смотреть Голден стэйт 🙂
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mitch
Ответ Егор Никитин
а что было 24 года назад? Плейофф локаутного сезона?
Была серия Нью-Йорк (8 место) - Майями (1 место), в которой все решил бросок на последней секунде, который вывел Нью-Йорк в следующий раунд.
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