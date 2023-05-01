Дрэймонд Грин: «Иногда Карри входит в такой режим, что проиграть попросту невозможно»

Форвард « » в очередном обзорном выпуске своего подкаста после победы над « » (4-3) выразил слова уважения своему партнеру по команде .

«Миф, легенда, Стеф Карри. Этот парень сделал все. Он невероятен. И после многих лет, проведенных с ним рядом, ты уже знаешь, когда у него такой взгляд, когда он настроен на игру. Поражение уже не обсуждается. Бывает, когда он входит в такой режим, что проиграть попросту невозможно. Ни в один момент на протяжении всей игры я не думал, что мы можем упустить победу. Это было абсолютно невероятно», – заявил Грин.

Карри в воскресенье побил рекорд – в решающем матче серии первого раунда плей-офф против «Кингз» он набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).

До этого никто в истории не достигал рубежа в 50 очков в седьмой игре.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»

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