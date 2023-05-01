Дрэймонд Грин: «Иногда Карри входит в такой режим, что проиграть попросту невозможно»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стефен Карри НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в очередном обзорном выпуске своего подкаста после победы над «Сакраменто» (4-3) выразил слова уважения своему партнеру по команде Стефену Карри.

«Миф, легенда, Стеф Карри. Этот парень сделал все. Он невероятен. И после многих лет, проведенных с ним рядом, ты уже знаешь, когда у него такой взгляд, когда он настроен на игру. Поражение уже не обсуждается. Бывает, когда он входит в такой режим, что проиграть попросту невозможно. Ни в один момент на протяжении всей игры я не думал, что мы можем упустить победу. Это было абсолютно невероятно», – заявил Грин.

Карри в воскресенье побил рекорд НБА – в решающем матче серии первого раунда плей-офф против «Кингз» он набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).

До этого никто в истории не достигал рубежа в 50 очков в седьмой игре.

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3 комментария

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Пан Артёмченко
Как нейтральному болельщику-обывателю, лучше зарубы, чем Карри-ЛеБрон не придумать. 2 деда (Боже, как странно это писать) зададут жару.
+11
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Fazy10
Кари против Леброна , идеальная серия
+5
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Деревенский Кобе
Проиграть попросту невозможно, но мы очень стараемся! Правда Клэй и Джордан?
+3
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