Колин Каухерд: «Стеф Карри – лучший разыгрывающий в истории баскетбола»

Теги Мэджик Джонсон Голден Стэйт Лейкерс Сакраменто НБА Стефен Карри НБА плей-офф Колин Каухерд Баскетбол

Эксперт Fox Sports Коллин Каухерд cчитает, что звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри обошел легенду «Лейкерс» Мэджика Джонсона в звании лучшего разыгрывающего в истории баскетбола.

«Я не знаю, как можно смотреть НБА в последние 12 лет и не считать Стефа Карри самым одаренным, самым опасным разыгрывающим всех времен. Это просто другой уровень.

Его способность забивать: флоатеры, броски со средней, с обманным движением, 3-очковые, броски с логотипа, а учитывая то, как он играет, у него есть еще три пиковых года. Более длинная карьера, чем у Мэджика Джонсона. Стеф для меня – лучший разыгрывающий в истории баскетбола», – заявил Каухерд.

Карри в воскресенье побил рекорд НБА – в решающем матче серии первого раунда плей-офф против «Кингз» он набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).

До этого никто в истории не достигал рубежа в 50 очков в седьмой игре.

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10 комментариев

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Максим Максимов
Лучший разыгрывающий точно не Карри , потому что он не плеймейкер, а скорер
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Drinkinss
Ответ Максим Максимов
Лучший разыгрывающий точно не Карри , потому что он не плеймейкер, а скорер
а лучший shooting guard - не джордан, потому что рэй ален лучше как shooter. аргументация примерно такого уровня)
+5
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Poshlee
Ответ Максим Максимов
Лучший разыгрывающий точно не Карри , потому что он не плеймейкер, а скорер
Скорее лучший первый номер, но до лучших разыгрывающих ему ООООООчень далеко.
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jonnysilverhand01
Один из лучших первых номеров - 100%, но искать лучшего в компании Стоктона, Мэджика, Айзеи Томаса и остальных легенд … ну такое себе
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Александр Синенко
Если говорить именно о лучшем тру пг, то Стоктону равных нет
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jonnysilverhand01
Ответ Drinkinss
ни у одного из этих легенд не было 50 очковых игр даже в регулярке....не то что в ПО
Нет желания, объяснять тебе элементарные вещи, посмотри хотя бы насколько выросла результативность НБА … каждая легенда является одним из лучших для своего времени, искать самого самого - это глупое занятие
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Drinkinss
Ответ jonnysilverhand01
Нет желания, объяснять тебе элементарные вещи, посмотри хотя бы насколько выросла результативность НБА … каждая легенда является одним из лучших для своего времени, искать самого самого - это глупое занятие
"нет желания обьяснять" - но камент все таки настрочил, да? :)
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Budabuda
его способность забивать
лучший разыгрывающий
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Первый глор Кливленда
Ответ Максим Максимов
Лучший разыгрывающий точно не Карри , потому что он не плеймейкер, а скорер
Очевидно, что он говорит о номинальной позиции, на которой карри играет. Как разыгрывающий(плеймейкер) он не лучший даже в своей эпохе.
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