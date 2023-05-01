Колин Каухерд: «Стеф Карри – лучший разыгрывающий в истории баскетбола»

Эксперт Fox Sports Коллин Каухерд cчитает, что звездный разыгрывающий « » обошел легенду « » Мэджика Джонсона в звании лучшего разыгрывающего в истории баскетбола.

«Я не знаю, как можно смотреть в последние 12 лет и не считать Стефа Карри самым одаренным, самым опасным разыгрывающим всех времен. Это просто другой уровень.

Его способность забивать: флоатеры, броски со средней, с обманным движением, 3-очковые, броски с логотипа, а учитывая то, как он играет, у него есть еще три пиковых года. Более длинная карьера, чем у . Стеф для меня – лучший разыгрывающий в истории баскетбола», – заявил Каухерд.

Карри в воскресенье побил рекорд НБА – в решающем матче серии первого раунда плей-офф против «Кингз» он набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).

До этого никто в истории не достигал рубежа в 50 очков в седьмой игре.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»

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