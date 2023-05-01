Колин Каухерд: «Стеф Карри – лучший разыгрывающий в истории баскетбола»
Эксперт Fox Sports Коллин Каухерд cчитает, что звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри обошел легенду «Лейкерс» Мэджика Джонсона в звании лучшего разыгрывающего в истории баскетбола.
«Я не знаю, как можно смотреть НБА в последние 12 лет и не считать Стефа Карри самым одаренным, самым опасным разыгрывающим всех времен. Это просто другой уровень.
Его способность забивать: флоатеры, броски со средней, с обманным движением, 3-очковые, броски с логотипа, а учитывая то, как он играет, у него есть еще три пиковых года. Более длинная карьера, чем у Мэджика Джонсона. Стеф для меня – лучший разыгрывающий в истории баскетбола», – заявил Каухерд.
Карри в воскресенье побил рекорд НБА – в решающем матче серии первого раунда плей-офф против «Кингз» он набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).
До этого никто в истории не достигал рубежа в 50 очков в седьмой игре.
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