Домантас Сабонис о критике Дрэймонда Грина: «Не знаю, что ответить»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что нежелание со стороны форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса пожимать руки игрокам «воинов» после поражения в серии заставило его изменить отношение к литовцу.

«Потерял почти все уважение к Сабонису. Он не стал пожимать нам руки после поражения. Я такое не приветствую и не принимаю», – сказал Грин.

Сабонис на пресс-конференции не нашелся, что ответить, когда ему задали вопрос по данной ситуации.

«Даже не знаю. После матча... Слушайте, даже не знаю, как ответить. У меня нет ответа», – произнес Сабонис.

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6 комментариев

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Curry30
За тебя Луни уже все ответы дал, Домантас. Бери удочку и стартуй отдыхать и рыбачить.
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Pinturicchio10
Наверное думал какой-нибудь трэшток в адрес Грина ответный сказать, потому что он его конкретно заколебал по ходу серии, но это не в его характере, так что решил просто промолчать
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carmelo hot sause
Ещё бы он Грину должен был что-то отвечать. Пусть лучше Дрей до ЛеБрона докопается по той же причине
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Pinturicchio10
Ответ Кирилл Шмидт
Такой литовский пирожок конечно) кстати кто смотрит больше за ним, куда ушел бросок? Я четко помню что в окле он неплохо поливал из за дуги. В Индиане то же попадал как минимум средние. А здесь да же на кольцо не смотрит
Да потерял уверенность по ходу плей-офф просто, сам не свой вообще был, а ГСВ грамотно воспользовались этим
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