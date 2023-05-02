Домантас Сабонис о критике Дрэймонда Грина: «Не знаю, что ответить»

Форвард « » заявил, что нежелание со стороны форварда « » пожимать руки игрокам «воинов» после поражения в серии заставило его изменить отношение к литовцу.

«Потерял почти все уважение к Сабонису. Он не стал пожимать нам руки после поражения. Я такое не приветствую и не принимаю», – сказал Грин.

Сабонис на пресс-конференции не нашелся, что ответить, когда ему задали вопрос по данной ситуации.

«Даже не знаю. После матча... Слушайте, даже не знаю, как ответить. У меня нет ответа», – произнес Сабонис.

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