«Даллас» и «Миннесота» сыграют два предсезонных матча в Абу-Даби
«Даллас» и «Миннесота» в октябре этого года проведут два предсезонных матча на «Этихад-арене» на острове Яс в Абу-Даби.
Матчи запланированы на четверг, 5 октября, и субботу, 7 октября.
В прошлом году «Атланта» и «Милуоки» сыграли серию из двух матчей в Абу-Даби. «Хоукс» одержали победу в обеих встречах (123:113, 118:109).
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