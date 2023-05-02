«Даллас» и «Миннесота» сыграют два предсезонных матча в Абу-Даби

Теги предсезонные матчи Даллас Миннесота НБА Баскетбол

«Даллас» и «Миннесота» в октябре этого года проведут два предсезонных матча на «Этихад-арене» на острове Яс в Абу-Даби.

Матчи запланированы на четверг, 5 октября, и субботу, 7 октября.

В прошлом году «Атланта» и «Милуоки» сыграли серию из двух матчей в Абу-Даби. «Хоукс» одержали победу в обеих встречах (123:113, 118:109).

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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4 комментария

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CoachKate
В прошлом году были АТЛ-МИЛ. На второй матч вышел только Янг. Если планируете, то видимо, лучше брать билеты на 1 матч.
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bodros
Ну не просто так ведь Кайри выменяли, теперь хотят продлить, а для этого надо подкрепить свои амбиции 😂
Да и у Кекса-Карлуши появился шанс выиграть хоть что-то
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Степан Паракин
хоть сходить можно будет
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