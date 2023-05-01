Дирк Новицки: «Увижусь с Лукой Дончичем на чемпионате мира в Японии»

Легенда « » принял участие в жеребьевке чемпионата мира-2023 на прошлой неделе.

Словения попала в группу F, Новицки вытянул для Германии группу Е. Групповая стадия для обеих команд пройдет на Окинаве, Япония.

«Ну, знаете, я заметил, что тоже будет играть в Японии, так что собираюсь повидаться с ним, когда поеду на групповой этап, чтобы посмотреть матчи Германии. Очевидно, что он играет за «Мавс» и является одним из моих любимых игроков, так что я уже жду встречи, чтобы увидеть его и, конечно, многих других звезд», – сказал Новицки.

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