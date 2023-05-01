Дирк Новицки: «Увижусь с Лукой Дончичем на чемпионате мира в Японии»

Теги Даллас Дирк Новицки сборная Германии сборная Словении НБА Лука Дончич чемпионат мира-2023 чемпионат мира по баскетболу Баскетбол

Легенда «Далласа» Дирк Новицки принял участие в жеребьевке чемпионата мира-2023 на прошлой неделе.

Словения попала в группу F, Новицки вытянул для Германии группу Е. Групповая стадия для обеих команд пройдет на Окинаве, Япония.

«Ну, знаете, я заметил, что Лука тоже будет играть в Японии, так что собираюсь повидаться с ним, когда поеду на групповой этап, чтобы посмотреть матчи Германии. Очевидно, что он играет за «Мавс» и является одним из моих любимых игроков, так что я уже жду встречи, чтобы увидеть его и, конечно, многих других звезд», – сказал Новицки.

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3 комментария

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quznez
Паша, Окинава - это остров, поэтому "на" Окинаве.
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Павел Косыгин
Ответ quznez
Паша, Окинава - это остров, поэтому "на" Окинаве.
спссссс
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0
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сейяр снайпер
Ответ quznez
Паша, Окинава - это остров, поэтому "на" Окинаве.
🤡
0
0
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