«Даллас» интересуется Эйтоном и Миддлтоном

Центровой « » и форвард « » входят в список интересов « », сообщает The Athletic со ссылкой на источники.

«Однако проявят ли «Санс» или «Бакс» взаимный интерес в сделке, или появится у «Далласа» ресурсы для приобретения этих игроков, мы узнаем лишь летом», – пишет журналист Тим Като.

Контракт центрового команды Кристиана Вуда истекает этим летом и заключение нового соглашения маловероятно.

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