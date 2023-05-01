«Даллас» интересуется Эйтоном и Миддлтоном
Центровой «Финикса» Деандре Эйтон и форвард «Милуоки» Крис Миддлтон входят в список интересов «Далласа», сообщает The Athletic со ссылкой на источники.
«Однако проявят ли «Санс» или «Бакс» взаимный интерес в сделке, или появится у «Далласа» ресурсы для приобретения этих игроков, мы узнаем лишь летом», – пишет журналист Тим Като.
Контракт центрового команды Кристиана Вуда истекает этим летом и заключение нового соглашения маловероятно.
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