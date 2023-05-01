«Даллас» интересуется Эйтоном и Миддлтоном

Теги Даллас Милуоки Финикс НБА Крис Миддлтон Кристиан Вуд Деандре Эйтон Баскетбол

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон и форвард «Милуоки» Крис Миддлтон входят в список интересов «Далласа», сообщает The Athletic со ссылкой на источники.

«Однако проявят ли «Санс» или «Бакс» взаимный интерес в сделке, или появится у «Далласа» ресурсы для приобретения этих игроков, мы узнаем лишь летом», – пишет журналист Тим Като.

Контракт центрового команды Кристиана Вуда истекает этим летом и заключение нового соглашения маловероятно.

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3 комментария

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RAMIK
Эйтон точно не помощник, а Крис уже явно не тот игрок,что был раньше(травмы).
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luck3r
Интересуются Эйтоном? Къюбан, господи, остановись пожалуйста. Тебе не хватило трейда Ирвинга?
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Arti Astakhov
Потрясающие интересы
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