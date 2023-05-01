Прошлым летом «Даллас» подготовил «душещипательное» видео, чтобы оставить Брансона в составе, но игрок отменил встречу и подписал контракт с «Никс»
Cтали известны новые детали контрактных взаимоотношений между «Далласом» и бывшим разыгрывающим команды Джейленом Брансоном.
Как недавно сообщил владелец команды Марк Кьюбан, организация могла достигнуть соглашения с игроком, если бы не вмешался его отец.
«Даллас», выбрав Брансона на драфте в 2018 году, структурировал его контракт новичка таким образом, что он становился неограниченно свободным агентом после четвертого сезона, что нетипично для игроков в его ситуации. Игрок решил не продлевать контракт на максимально допустимые четыре года и 55 миллионов долларов перед сезоном-2021/22.
В конце июня 2022 года Кьюбан и менеджмент организации планировали встретиться с ним в Нью-Йорке. По словам источников, они подготовили «душещипательное» видео, рассказывающее о его достижениях в составе техасской команды, но встреча была отменена, и в «Далласе» поняли, что переход Брансона в «Никс» неизбежен», – сообщает журналист The Athletic Тим Като.
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В далласе у него была роль бэкапа луки, максимум партнера по бэккорту, игра без мяча.
В нью йорке он лидер команды, лучший игрок, боллхэндлер и это ему предлагали с самого начала!
При равных деньгах даже внебрачный сын кьюбана и новицки скорее всего выбрал бы никс.
Единственное преимущество - это техасские налоги.
Более того, сейчас, за 25/год у брансона один из лучших контрактов в лиге вообще