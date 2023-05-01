Прошлым летом «Даллас» подготовил «душещипательное» видео, чтобы оставить Брансона в составе, но игрок отменил встречу и подписал контракт с «Никс»

Теги Даллас Нью-Йорк НБА Марк Кьюбан Джейлен Брансон Баскетбол

Cтали известны новые детали контрактных взаимоотношений между «Далласом» и бывшим разыгрывающим команды Джейленом Брансоном.

Как недавно сообщил владелец команды Марк Кьюбан, организация могла достигнуть соглашения с игроком, если бы не вмешался его отец.

«Даллас», выбрав Брансона на драфте в 2018 году, структурировал его контракт новичка таким образом, что он становился неограниченно свободным агентом после четвертого сезона, что нетипично для игроков в его ситуации. Игрок решил не продлевать контракт на максимально допустимые четыре года и 55 миллионов долларов перед сезоном-2021/22.

В конце июня 2022 года Кьюбан и менеджмент организации планировали встретиться с ним в Нью-Йорке. По словам источников, они подготовили «душещипательное» видео, рассказывающее о его достижениях в составе техасской команды, но встреча была отменена, и в «Далласе» поняли, что переход Брансона в «Никс» неизбежен», – сообщает журналист The Athletic Тим Като.

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5 комментариев

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haibr
Никакое душещипательное видео не устоит перед душещипательной суммой в контракте.
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Evgeniy 72
Ответ haibr
Никакое душещипательное видео не устоит перед душещипательной суммой в контракте.
При равных по деньгам условиях - предложение Никс по любому предпочтительнее было. Там на Брансона сделали ставку, как на франчайза, Лука бы такого предложить не смог, по крайней мере гарантии Далласа при Луке серьёзно не рассматриваются. Ну а плюшки в виде отца и лучшего рынка уже как дополнения.
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+15
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andrushapumba
Гспд как же у кьюбана до сих пор бомбит!

В далласе у него была роль бэкапа луки, максимум партнера по бэккорту, игра без мяча.
В нью йорке он лидер команды, лучший игрок, боллхэндлер и это ему предлагали с самого начала!

При равных деньгах даже внебрачный сын кьюбана и новицки скорее всего выбрал бы никс.
Единственное преимущество - это техасские налоги.
Более того, сейчас, за 25/год у брансона один из лучших контрактов в лиге вообще
+8
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