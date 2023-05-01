Прошлым летом «Даллас» подготовил «душещипательное» видео, чтобы оставить Брансона в составе, но игрок отменил встречу и подписал контракт с «Никс»

Cтали известны новые детали контрактных взаимоотношений между « » и бывшим разыгрывающим команды .

Как недавно сообщил владелец команды , организация могла достигнуть соглашения с игроком, если бы не вмешался его отец.

«Даллас», выбрав Брансона на драфте в 2018 году, структурировал его контракт новичка таким образом, что он становился неограниченно свободным агентом после четвертого сезона, что нетипично для игроков в его ситуации. Игрок решил не продлевать контракт на максимально допустимые четыре года и 55 миллионов долларов перед сезоном-2021/22.

В конце июня 2022 года Кьюбан и менеджмент организации планировали встретиться с ним в . По словам источников, они подготовили «душещипательное» видео, рассказывающее о его достижениях в составе техасской команды, но встреча была отменена, и в «Далласе» поняли, что переход Брансона в «Никс» неизбежен», – сообщает журналист The Athletic Тим Като.

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