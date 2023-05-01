Реджи Миллер: «Уэйд играл через травмы. Выберу его, а не Ленарда»

Бывший игрок НБА Реджи Миллер отдал предпочтению легенде «Майами» в сравнении со звездным форвардом « » .

«Я определенно выбираю Дуэйна Уэйда – он играл через травмы. Помню, как они сделали рекламу об этом: где он упал шесть раз, но каждый раз вставал.

Дайте мне Дуэйна Уэйда, когда он выиграл свой первый чемпионат у « » без , без Криса Боша, дайте мне этого чувака, я выберу его против любого», – сказал Миллер.

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