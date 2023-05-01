Реджи Миллер: «Уэйд играл через травмы. Выберу его, а не Ленарда»

Теги Леброн Джеймс Даллас Клипперс Дуэйн Уэйд Крис Бош НБА Реджи Миллер Кавай Ленард Баскетбол

Бывший игрок НБА Реджи Миллер отдал предпочтению легенде «Майами» Дуэйну Уэйду в сравнении со звездным форвардом «Клипперс» Каваем Ленардом.

«Я определенно выбираю Дуэйна Уэйда – он играл через травмы. Помню, как они сделали рекламу об этом: где он упал шесть раз, но каждый раз вставал.

Дайте мне Дуэйна Уэйда, когда он выиграл свой первый чемпионат у «Далласа» без Леброна, без Криса Боша, дайте мне этого чувака, я выберу его против любого», – сказал Миллер.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»

Начинается битва монстров Запада: «Денвер» Йокича против «Финикса» Дюрэнта

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
«Give me this chuvak!», – сказал Миллер.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ответ Abdulla
«Give me this chuvak!», – сказал Миллер.
Bez Lebrona!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arenas_betboys.ru
Дайте мне Сэма Кэссела, и я его выберу против Миллера.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий