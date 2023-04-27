Джей Джей Редик о словах Стивена Эй Смита про Ленарда: «Мне крайне очевидно, что вы не играли в баскетбол на высоком уровне»

Теги Клипперс Джей Джей Редик НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Стивен Эй Смит Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик в корне не согласен с критикой звездного форварда «Клипперс» Кавая Ленарда из-за его травматичности.

Ранее эксперт Стивен Эй Смит назвал Ленарда «худшей суперзвездой в истории», а также посоветовал ему завершить профессиональную карьеру.

«Я говорю это в самом хорошем смысле. Мне крайне очевидно, что вы не играли в баскетбол на высоком уровне.

Растяжение колена у того, кто порвал и сухожилие четырехглавой мышцы, и ахилл, очень отличается от того, кто играл в 1970-х годах с подвернутой лодыжкой. Это ужасная аналогия.

Помню, как Кавай восстанавливался от разрыва четырехглавой мышцы. Ходил с 40 килограммовыми гантелями в каждой руке с перевязанным бедром. Он постоянно занимается своим здоровьем.

Я понимаю разочарование по поводу «управления нагрузкой». Но то, о чем мы здесь говорим – вопрос о его травме. Давайте отдадим парню должное, он добился победы в первой игре, вышел и сражался во второй. Угадайте, что? Если бы он мог играть, он бы играл.

Неужели у вас нет сочувствия к человеку, который вернулся после двух тяжелых травм ноги?

Идея избавиться от него – я не знаю, какие есть варианты. Не будем забывать, что они открывают новую арену в сезоне-2024/25. «Клипперс» – лишь младший брат в этом городе. Не думаю, что организация могжет позволить себе полноценную многолетнюю перестройку. У них будет 1160 туалетов. Нужны люди, которые будут ими пользоваться», – закончил монолог Редик в эфире First Take.

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8 комментариев

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LilAnswer
Редик как всегда адекватен.
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Против грусти
Количество туалетов - мощный аргумент!
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Consistency
Я так понимаю, по задумке Редика, зрители будут приходить за двумя вещами: посмотреть на Кавая в пиджаке и сходить в новый туалет. Хороший план.
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Freddy Durst
1160 туалетов......
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Александр Быстров
Редик выдал базу
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quznez
Ответ Против грусти
Количество туалетов - мощный аргумент!
решили сделать по феншую. должно помочь.
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Баркамол Абдулла
Ответ Freddy Durst
1160 туалетов......
Интересно сколько количество мест трибуне будет
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