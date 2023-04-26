За четыре сезона Кавай Ленард и Пол Джордж сыграли вместе 142 матча. Результат – 96-46

Лидеры «Клипперс» и за четыре сезона в лос-анджелесской команде провели вместе всего 142 матча, включая регулярный чемпионат и плей-офф.

Результат составил 96 побед и 46 поражений (67,6%). 83-35 (70,%) – в регулярном чемпионате, 13-11 (54,2%) – в плей-офф.

В сезоне-2019/20 Ленард и Джордж сыграли вместе 50 матчей (27-10 в регулярке, 7-6 в плей-офф), в сезоне-2020/21 – 54 матча (32-11, 6-5), в сезоне-2021/22 – 0 матчей, в сезоне-2022/23 – 38 матчей (24-14, 0-0).

Арена «Лейкерс», «Клипперс» и «Кингс» принимает 2 матча с разницей в несколько часов. Как такое возможно?!