За четыре сезона Кавай Ленард и Пол Джордж сыграли вместе 142 матча. Результат – 96-46

Теги Клипперс НБА НБА плей-офф Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Лидеры «Клипперс» Кавай Ленард и Пол Джордж за четыре сезона в лос-анджелесской команде провели вместе всего 142 матча, включая регулярный чемпионат и плей-офф.

Результат составил 96 побед и 46 поражений (67,6%). 83-35 (70,%) – в регулярном чемпионате, 13-11 (54,2%) – в плей-офф.

В сезоне-2019/20 Ленард и Джордж сыграли вместе 50 матчей (27-10 в регулярке, 7-6 в плей-офф), в сезоне-2020/21 – 54 матча (32-11, 6-5), в сезоне-2021/22 – 0 матчей, в сезоне-2022/23 – 38 матчей (24-14, 0-0).

Арена «Лейкерс», «Клипперс» и «Кингс» принимает 2 матча с разницей в несколько часов. Как такое возможно?!

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4 комментария

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Марсель Объелся
Ну 142 не то чтобы мало. У КД и Кайри в процентном соотнешении ещё хуже будет
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A. V.
96-46 это не результат, это процесс
Результат - это титул
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Андрей 13
Три звезды есть на балансе у Клипперс, так что, никаких особо резких движений делать не будут видимо. Будут дальше пытаться...
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