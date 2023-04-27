«Никто в СМИ не имеет права говорить Ленарду, что ему делать». Ричард Джефферсон ответил Стивену Эй Смиту, посоветовавшему Каваю завершить карьеру

Теги Клипперс Ричард Джефферсон НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Стивен Эй Смит Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон не согласен со словами Стивена Эй Смита, который посоветовал звездному форварду «Клипперс» Каваю Ленарду завершить карьеру.

«У этого человека разрыв мениска, с этим ничего не поделать. Мне не нравится слышать, когда люди говорят, что «Клипперс» должны заставить его завершить карьеру, потому что никто не может указывать игроку, когда ему уходить на пенсию. Это не наша работа. Это не наше дело.

Думаю, что это неуместно и неуважительно. Никто в СМИ не имеет права говорить игроку, что ему делать со своей карьерой», – сказал Джефферсон в эфире NBA Today.

Сообщается, что Ленард рассматривает различные варианты реабилитации.

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1 комментарий

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BT
Мне тоже показалось, что Смит хватил через край. В конце концов, какие претензии к Каваю? Он же не в ночных клубах травмируется и не из-за, скажем, лишнего веса. Делает, что может - восстанавливается, набирает форму, играет, а что травмируется – ну такой у него организм, что тут поделать.
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