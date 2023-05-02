Форвард « » поделился ожиданиями от новой встречи с « » и .

«Мы со Стефом всегда хотим побеждать. И мы хотим оставить наши имена в учебниках истории, чтобы о нас было написано как можно больше. Но играем и делаем это каждый по-своему.

Карри много работает. И когда вы прикладываете серьезные усилия, девять раз из десяти у вас будет результат. Карри проделывает все это на протяжении всей своей карьеры. Я испытываю к Стефу исключительно лишь уважение за все, чего он смог достичь, не только на площадке, но и за ее пределами. Здорово, что в нашей лиге есть такие люди, которые подают пример подрастающему поколению», – заявил Джеймс.

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