Леброн Джеймс: «Мы со Стефом хотим побеждать. Испытываю по отношению к нему только уважение»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился ожиданиями от новой встречи с «Голден Стэйт» и Стефеном Карри.

«Мы со Стефом всегда хотим побеждать. И мы хотим оставить наши имена в учебниках истории, чтобы о нас было написано как можно больше. Но играем и делаем это каждый по-своему.

Карри много работает. И когда вы прикладываете серьезные усилия, девять раз из десяти у вас будет результат. Карри проделывает все это на протяжении всей своей карьеры. Я испытываю к Стефу исключительно лишь уважение за все, чего он смог достичь, не только на площадке, но и за ее пределами. Здорово, что в нашей лиге есть такие люди, которые подают пример подрастающему поколению», – заявил Джеймс.

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4 комментария

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ST-L
началось респектование и превознесение друг друга. чем больше респектов на словах до, тем больше искр ждем в самой игре. думаю жесткости на грани (а то и за) будет немало в серии, но и братание в конце тоже
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Goddemic
Ответ Mr.BadGuy
На Стэфа у нас есть его улучшенная версия Дило. На Клея есть его улучшенная версия Ривс. На Луни есть Дэвис, на Грина Леброн, на Уиггинса есть Вандербилд. А вот Хачимуру и Шрюдера ГСВ крыть нечем.
Слишком жирно, никакой жёлчи не хватит, чтобы это переварить)). А ведь достаточно было добавить смайлик в конце для нейтрализации жирных кислот.
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