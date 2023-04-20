«Другая суперзвезда на месте Стефена Карри сказала бы: «Какого черта?» Билл Симмонс раскритиковал руководство «Голден Стэйт»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Билл Симмонс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс раскритиковал руководителей «Голден Стэйт» за то, что они не усилили состав вокруг Стефена Карри.

«Карри – замечательный парень и отличный партнер по команде. Будь на его месте другая суперзвезда, она бы сказала: «Какого черта? Мне 34 года. Сейчас мое время. Мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть в этом сезоне».

По сути, именно это и сделал Леброн, верно? Он постоянно говорил: «Что мы делаем? Я Леброн Джеймс. Почему мы не совершаем обмены? Мне плевать на будущее». В итоге они заполучили Руи Хатимуру, Д’Анджело Расселла, Джарреда Вандербилта, Малика Бизли.

«Уорриорз» поступили наоборот. Они не сделали ничего, кроме обмена Джеймса Уайзмена на Гэри Пэйтона. Мне кажется, что они оказали плохую услуги Стефу. Он никогда этого не скажет, но это правда», – заявил Симмонс.

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26 комментариев

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Antuanych
Ну вообще-то у "ГСВ" отличный состав, я бы даже сказал - чемпионский.
+58
-4
+54
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Ola BP
Ответ Antuanych
Ну вообще-то у "ГСВ" отличный состав, я бы даже сказал - чемпионский.
У ГС даже в прошлом году не был чемпионский состав.
Просто это ГС - суперзвезды и Керр, который грамотно тасует игровое время ролевиков.
Тот же Бостон проиграл финал уже в третей игре, когда еле двигались, потому что весь плей-офф играли в 6,5 человек.
И сейчас тот же Бостон при +20 гоняет основу за 3 минуты до конца.
Керр же такой дичью не занимается)
+32
-6
+26
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Gornostaev
GSW отлично укомплектованы, зачем рушить то, что приносит чемпионство?
Единственно, может топовый центр им бы не помешал в помощь Луни, Грину и Куминге в борьбе на щитах... Может в этом направлнии поработают на драфте и по ветеранам, так как топа по зарплате не встроишь без серьезного обмена.
Как раз менеджерская работа у калифорнийцев на высшем уровне!
+18
-3
+15
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bodros
Ответ Ola BP
У ГС даже в прошлом году не был чемпионский состав. Просто это ГС - суперзвезды и Керр, который грамотно тасует игровое время ролевиков. Тот же Бостон проиграл финал уже в третей игре, когда еле двигались, потому что весь плей-офф играли в 6,5 человек. И сейчас тот же Бостон при +20 гоняет основу за 3 минуты до конца. Керр же такой дичью не занимается)
У «тимнэйм» не чемпионский состав.
Просто это «тимнэйм» - суперзвезды и тренер «тимнэйм»
А че, норм шаблон
+12
-2
+10
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speeditw
Ответ Мурзин Ринат
У Бостона был восток с Нетс, Бакс и Хит ! А у Гсв был летний лагерь до финала , особенно в финале конфы с выдохшимся Лукой
Ты лучше вспомни какие летние лагеря с Лебронто были у Джеймса на Востоке с 14 по 18 годы. И как они свеженькие попали на ГСВ в 2015-2016г...
+9
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Jerry Rodrogha
Ответ Light Yagami
"Известный спортивный эксперт" – я один в душе не е.. кто это? Ну а по сабжу: всё нормально у них с ростэром, никто не виноват, что Кёрри решил 2 сквозняка выбросить в клатче последнем.
Да, ты один. Кто за НБА следит, Симмонса обычно знает. Другое дело, что он так себе эксперт. Он скорее хороший спортивный журналист развлекательного толка. Читать интересно. Инсайды или экспертные оценки - не его
+9
-2
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mibX
Ответ Light Yagami
Ну я за НБА с 2008-го прям плотно слежу. Вот Стивена Эй Смита знаю, к своему сожалению, потому что его противное лицо изо всех щелей суют в НБА-шном (околоНБА-шном) инфополе. А этого знать-не знаю, "известный эксперт" это, видимо, что-то из серии "звёздный разыгрывающий, Бэн Симманс". С сарказмом у местных редакторов всё в порядке было всегда.
Ну раз ты не знаешь - другие тоже не знают. Нельзя следить за НБА с 2008 "прям плотно" и не знать кто такой Билл Симмонс, если "прям плотно" не означает, что ты смотришь каждый день хайлайты и топ-10 моментов дня.
+7
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Мурзин Ринат
Ответ Ola BP
У ГС даже в прошлом году не был чемпионский состав. Просто это ГС - суперзвезды и Керр, который грамотно тасует игровое время ролевиков. Тот же Бостон проиграл финал уже в третей игре, когда еле двигались, потому что весь плей-офф играли в 6,5 человек. И сейчас тот же Бостон при +20 гоняет основу за 3 минуты до конца. Керр же такой дичью не занимается)
У Бостона был восток с Нетс, Бакс и Хит ! А у Гсв был летний лагерь до финала , особенно в финале конфы с выдохшимся Лукой
+9
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Tim Timson
у Леброна и после обменов не чемпионский состав. лучше, глубже, но это все равно и близко не те люди, что способны выиграть)
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speeditw
Ответ Light Yagami
Ну я за НБА с 2008-го прям плотно слежу. Вот Стивена Эй Смита знаю, к своему сожалению, потому что его противное лицо изо всех щелей суют в НБА-шном (околоНБА-шном) инфополе. А этого знать-не знаю, "известный эксперт" это, видимо, что-то из серии "звёздный разыгрывающий, Бэн Симманс". С сарказмом у местных редакторов всё в порядке было всегда.
Сейчас бы основателя The Ringer и автора "Книги о баскетболе" не знать... Значит не плотно следите, раз не знаете таких людей.
+5
-1
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ДИКАНЬ
Когда безумный налог почти равен сумасшедшей платежке тут разве что самому обмен просить…
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artcity
В составе четыре игрока побывавших на оллстарс а Карри и Уигинс были в старте ещё в прошлом году.
Мало звёзд?
Ещё на 100 млн больше сделать платёжку?
Итак на рекорд идут
))
+5
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Ola BP
Ответ Super Objectively
ага )) поэтому в матче с Далласом, без Дончича ...при + 20 в средине третей четверти ...Керр держал Стефа на паркете и тот получил травму колена ...в игре где все было под контролем
20 и в четвёртой отыгрывали.
Бостон то за 3 минуты до конца матч основу гоняет.
С Атлантой финальный свисток встретила основа)
Да и вопрос не в единичных случаях, а в регулярности.
+2
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bodros
Ответ Ola BP
Ну у Бакс тоже не чемпионский состав. Там система, в которой есть Янис, который и делает разницу. Без него это топ команда, которая до финала конфы может точно дойти. Но разве их состав чемпионский? Или тот же Хит, который в финал вышел. Батлер и ролевеки, но нервы помотали ЛАЛ. Бостон был не слабее ГС, просто они с третьего матча со второй четверти начали делать броски без прыжка. Почему? Потому что весь плей-офф играла основа и Грант, иногда плюсуя ещё одного ролевика. У ГС даже Муди получал минуты, если мне память не изменяет. Это грамотная ротация и умелое расходование сил лидеров. Играл ГС основой по 40 минут каждый матч - до титула не смогли бы доползти.
Последние реально «чемпионские составы» это гсв с кд и хит времён биг трио, такая логика?
Просто реально не догоняю что тогда чемпионская команда, команда, которая без главной звезды титул может выиграть?
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Мурзин Ринат
Ответ speeditw
Ты лучше вспомни какие летние лагеря с Лебронто были у Джеймса на Востоке с 14 по 18 годы. И как они свеженькие попали на ГСВ в 2015-2016г...
Там были команды лидеры конфы, без сенсаций и травм, просто их обыграли
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Super Objectively
Ответ Ola BP
20 и в четвёртой отыгрывали. Бостон то за 3 минуты до конца матч основу гоняет. С Атлантой финальный свисток встретила основа) Да и вопрос не в единичных случаях, а в регулярности.
если ты смотрел ту игру ..То ты знаешь что после травмы Стефа ..команда просто остановилась ..Керр ... с бледным лицом стоял ...до конца игры ...

Хотя до этого ,даже когда Стеф был на лавке ..роливики разрывали Даллас )
случиться может всякое...Но шанс получить травму в игре,котора уже у тебе в кармане ...всегда выше,чем шанс слить разницу 20 очков .....

я не говорю что Керр плохой тренер ...Но у меня, как фаната , тоже есть к нему вопросы !

я не понимаю..почему Куминга во второй части сезона так хорошо играл) а потом его минуты сократились...

Он тренер ему лучше знать)) но все же ...для меня ,не все так однозначно
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scorp19
А что надо было сделать, почему он молчит ?
У Уорриорс нету свободных активов для обмена. Если только Уиггинс. Но это ещё надо постараться чтобы обменять его так чтобы ещё и в плюсе быть в игровом плане.
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nbawade
Ответ Jerry Rodrogha
Да, ты один. Кто за НБА следит, Симмонса обычно знает. Другое дело, что он так себе эксперт. Он скорее хороший спортивный журналист развлекательного толка. Читать интересно. Инсайды или экспертные оценки - не его
Похоже Light Yagami решил по иронизировать над термином "эксперт" относительно Симмонса.

Меня вот забавляет как прожжёный фанат Бостона переживает за усиления состава ГСВ (не исключено, что вероятного соперника).
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someoneelse
Ответ Jerry Rodrogha
Да, ты один. Кто за НБА следит, Симмонса обычно знает. Другое дело, что он так себе эксперт. Он скорее хороший спортивный журналист развлекательного толка. Читать интересно. Инсайды или экспертные оценки - не его
Ну не такой он уж и интересный, бросил его слушать. Но вот прикол, до сих пор андиспьютед смотрю) Симмонс и не нерд, чтобы было интересно его аналитику слушать, и нет особых хоттейков, чтобы у тебя бомбило. Какой крутой эксперт подкаст есть?
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Notionalist Notionalist
Ответ artcity
В составе четыре игрока побывавших на оллстарс а Карри и Уигинс были в старте ещё в прошлом году. Мало звёзд? Ещё на 100 млн больше сделать платёжку? Итак на рекорд идут ))
оллстаров 5
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artcity
Ответ Notionalist Notionalist
оллстаров 5
Ну Игги уже чисто номинально игрок, но формально да.
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