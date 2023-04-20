Известный спортивный эксперт раскритиковал руководителей «Голден Стэйт» за то, что они не усилили состав вокруг .

«Карри – замечательный парень и отличный партнер по команде. Будь на его месте другая суперзвезда, она бы сказала: «Какого черта? Мне 34 года. Сейчас мое время. Мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть в этом сезоне».

По сути, именно это и сделал Леброн, верно? Он постоянно говорил: «Что мы делаем? Я Леброн Джеймс. Почему мы не совершаем обмены? Мне плевать на будущее». В итоге они заполучили Руи Хатимуру, Д’Анджело Расселла, Джарреда Вандербилта, Малика Бизли.

«Уорриорз» поступили наоборот. Они не сделали ничего, кроме обмена Джеймса Уайзмена на Гэри Пэйтона. Мне кажется, что они оказали плохую услуги Стефу. Он никогда этого не скажет, но это правда», – заявил Симмонс.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»