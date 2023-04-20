«Другая суперзвезда на месте Стефена Карри сказала бы: «Какого черта?» Билл Симмонс раскритиковал руководство «Голден Стэйт»
Известный спортивный эксперт Билл Симмонс раскритиковал руководителей «Голден Стэйт» за то, что они не усилили состав вокруг Стефена Карри.
«Карри – замечательный парень и отличный партнер по команде. Будь на его месте другая суперзвезда, она бы сказала: «Какого черта? Мне 34 года. Сейчас мое время. Мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть в этом сезоне».
По сути, именно это и сделал Леброн, верно? Он постоянно говорил: «Что мы делаем? Я Леброн Джеймс. Почему мы не совершаем обмены? Мне плевать на будущее». В итоге они заполучили Руи Хатимуру, Д’Анджело Расселла, Джарреда Вандербилта, Малика Бизли.
«Уорриорз» поступили наоборот. Они не сделали ничего, кроме обмена Джеймса Уайзмена на Гэри Пэйтона. Мне кажется, что они оказали плохую услуги Стефу. Он никогда этого не скажет, но это правда», – заявил Симмонс.
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Просто это ГС - суперзвезды и Керр, который грамотно тасует игровое время ролевиков.
Тот же Бостон проиграл финал уже в третей игре, когда еле двигались, потому что весь плей-офф играли в 6,5 человек.
И сейчас тот же Бостон при +20 гоняет основу за 3 минуты до конца.
Керр же такой дичью не занимается)
Единственно, может топовый центр им бы не помешал в помощь Луни, Грину и Куминге в борьбе на щитах... Может в этом направлнии поработают на драфте и по ветеранам, так как топа по зарплате не встроишь без серьезного обмена.
Как раз менеджерская работа у калифорнийцев на высшем уровне!
Просто это «тимнэйм» - суперзвезды и тренер «тимнэйм»
А че, норм шаблон
Мало звёзд?
Ещё на 100 млн больше сделать платёжку?
Итак на рекорд идут
))
Бостон то за 3 минуты до конца матч основу гоняет.
С Атлантой финальный свисток встретила основа)
Да и вопрос не в единичных случаях, а в регулярности.
Просто реально не догоняю что тогда чемпионская команда, команда, которая без главной звезды титул может выиграть?
Хотя до этого ,даже когда Стеф был на лавке ..роливики разрывали Даллас )
случиться может всякое...Но шанс получить травму в игре,котора уже у тебе в кармане ...всегда выше,чем шанс слить разницу 20 очков .....
я не говорю что Керр плохой тренер ...Но у меня, как фаната , тоже есть к нему вопросы !
я не понимаю..почему Куминга во второй части сезона так хорошо играл) а потом его минуты сократились...
Он тренер ему лучше знать)) но все же ...для меня ,не все так однозначно
У Уорриорс нету свободных активов для обмена. Если только Уиггинс. Но это ещё надо постараться чтобы обменять его так чтобы ещё и в плюсе быть в игровом плане.
Меня вот забавляет как прожжёный фанат Бостона переживает за усиления состава ГСВ (не исключено, что вероятного соперника).