Скип Бэйлесс о серии «Уорриорз» – «Лейкерс»: «Ставлю на Леброна»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Сакраменто НБА Стефен Карри НБА плей-офф Скип Бэйлесс Баскетбол

Телеведущий Скип Бэйлесс спрогнозировал победителя серии второго раунда «Голден Стэйт» – «Лейкерс».

«Мои поздравления Стефу и «Уорриорз»: вы только что заполучили право (как сказал сам Стеф Карри) сыграть против «Лейкерс», которые стали абсолютно другой командой после дедлайна. И это далеко не «Сакраменто», с которым вы только что сражались. Удачи.

Правда в том, что «Кингз» уже не были той же самой командой после того, как Фокс сломал палец.

Выбирая между Стефом и Леброном, я ставлю на... Леброна», – написал Бэйлесс.

Журналист известен тем, что критически относится к лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу.

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6 комментариев

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Stan WarHammer
Беспроигрышная ставка у этого хитрого противного жука.
Если она сыграет, скажет - я же говорил, и это еще не упоминая о том, что смотрите, какой я, поставил на свою любимую "жертву", а значит, не лишен объективности.
Ну а если случится обратное, в очередной раз привычно пнёт Брона, типа я, несмотря ни на что, на тебя рассчитывал, а ты достоин лишь критики.
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0ptimus.
Интересная будет битва. Если Клей и Пул будут в таком же направлении двигаться, то жаль Стефа. Кевон, Стеф и Дреймонд не смогут затащить эту серию
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demx
Ну естественно, кто бы сомневался
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Аморалинни
ГСВ победили королей
Одного короля обыграют и подавно
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nbawade
Подожду когда сэр своё веское слово скажет.
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