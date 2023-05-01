Телеведущий Скип Бэйлесс спрогнозировал победителя серии второго раунда « » – «Лейкерс».

«Мои поздравления Стефу и «Уорриорз»: вы только что заполучили право (как сказал сам ) сыграть против «Лейкерс», которые стали абсолютно другой командой после дедлайна. И это далеко не « », с которым вы только что сражались. Удачи.

Правда в том, что «Кингз» уже не были той же самой командой после того, как Фокс сломал палец.

Выбирая между Стефом и Леброном, я ставлю на... Леброна», – написал Бэйлесс.

Журналист известен тем, что критически относится к лидеру « » .

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