Скип Бэйлесс о серии «Уорриорз» – «Лейкерс»: «Ставлю на Леброна»
Телеведущий Скип Бэйлесс спрогнозировал победителя серии второго раунда «Голден Стэйт» – «Лейкерс».
«Мои поздравления Стефу и «Уорриорз»: вы только что заполучили право (как сказал сам Стеф Карри) сыграть против «Лейкерс», которые стали абсолютно другой командой после дедлайна. И это далеко не «Сакраменто», с которым вы только что сражались. Удачи.
Правда в том, что «Кингз» уже не были той же самой командой после того, как Фокс сломал палец.
Выбирая между Стефом и Леброном, я ставлю на... Леброна», – написал Бэйлесс.
Журналист известен тем, что критически относится к лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу.
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Если она сыграет, скажет - я же говорил, и это еще не упоминая о том, что смотрите, какой я, поставил на свою любимую "жертву", а значит, не лишен объективности.
Ну а если случится обратное, в очередной раз привычно пнёт Брона, типа я, несмотря ни на что, на тебя рассчитывал, а ты достоин лишь критики.
Одного короля обыграют и подавно