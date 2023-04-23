Дрэймонд Грин: «Вы можете придумать «правило Дрэймонда», но это не изменит самого Дрэймонда»

Форвард « » , отбывший дисквалификацию за удар центрового « » ногой в грудь, в преддверии четвертого матча серии (1-2) заявил, что останется верен себе и своему подходу к делу.

«Они создали «правило Дрэймонда», но оно не работает. Я все еще здесь.

«Правило Дрэймонда» не сможет существовать. Я буду продолжать играть так, как я играю, действовать так, как я действую, быть таким, какой я есть, потому что это ведет к победе. Если бы я проигрывал, они бы не создавали «правила Дрэймонда».

Пока они придумывают «правила Дрэймонда», это значит, что мы побеждаем, и это здорово... но это не изменит самого Дрэймонда», – сказал Грин во время командной тренировки в субботу.

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