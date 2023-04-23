Дрэймонд Грин: «Вы можете придумать «правило Дрэймонда», но это не изменит самого Дрэймонда»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, отбывший дисквалификацию за удар центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса ногой в грудь, в преддверии четвертого матча серии (1-2) заявил, что останется верен себе и своему подходу к делу.
«Они создали «правило Дрэймонда», но оно не работает. Я все еще здесь.
«Правило Дрэймонда» не сможет существовать. Я буду продолжать играть так, как я играю, действовать так, как я действую, быть таким, какой я есть, потому что это ведет к победе. Если бы я проигрывал, они бы не создавали «правила Дрэймонда».
Пока они придумывают «правила Дрэймонда», это значит, что мы побеждаем, и это здорово... но это не изменит самого Дрэймонда», – сказал Грин во время командной тренировки в субботу.
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Умеет нагнетать вокруг себя) Ждём успешную карьеру эксперта. Грин не дурак, в целом интересно будет послушать, но сколько же дичи он будет генерировать) Перкинсу такое и не снилось.
Ещё раз. Дрэймонд Грин. Запомнили? Отлично. Подписывайтесь на подкаст."
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