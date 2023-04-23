Дрэймонд Грин: «Вы можете придумать «правило Дрэймонда», но это не изменит самого Дрэймонда»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, отбывший дисквалификацию за удар центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса ногой в грудь, в преддверии четвертого матча серии (1-2) заявил, что останется верен себе и своему подходу к делу.

«Они создали «правило Дрэймонда», но оно не работает. Я все еще здесь.

«Правило Дрэймонда» не сможет существовать. Я буду продолжать играть так, как я играю, действовать так, как я действую, быть таким, какой я есть, потому что это ведет к победе. Если бы я проигрывал, они бы не создавали «правила Дрэймонда».

Пока они придумывают «правила Дрэймонда», это значит, что мы побеждаем, и это здорово... но это не изменит самого Дрэймонда», – сказал Грин во время командной тренировки в субботу.

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8 комментариев

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Mit_Sam
Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день, только Дреймонд
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Van
Так и запишем: "Не бить людей" - "Правило Дреймонда".
Умеет нагнетать вокруг себя) Ждём успешную карьеру эксперта. Грин не дурак, в целом интересно будет послушать, но сколько же дичи он будет генерировать) Перкинсу такое и не снилось.
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Чубака из половины Шака
В первую очередь сам Дреймонд очень хочет, чтобы было какое-то правило, названное его именем. Но как по мне при всех его качествах хорошего защитника и созидателя, запомнится он в первую очередь своими грязными выходками.
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dev0
Дрэймонд Грин: "Дрэймонд Грин не ЧСВшник. Тот факт, что он пишет о себе в третьем лице лишь подчеркивает отсутствие какого либо самолюбования, эгоцентризма и прочих вредных качеств. Дрэймонд Грин.
Ещё раз. Дрэймонд Грин. Запомнили? Отлично. Подписывайтесь на подкаст."
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Райли Карри
Нельзя наступать на людей. Это не правило Дрэймонда.
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А нас РАТЬ
Правило Дрэймонда» не сможет существовать. Я буду продолжать играть так, как я играю, действовать так, как я действую, быть таким, какой я есть, потому что это ведет к победе.

Грин не хочет вспомнить Финал плей-офф 2016?
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Jackvrn
Надеюсь это его последний год в ГСВ..
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kolyan#15
Надеюсь, он заменит Перка
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