«Не думал, что могут отстранить за неспортивный семилетней давности». Дрэймонд Грин о дисквалификации от НБА

Форвард « » Дрэймонд Грин рассказал о том, как относится к решению дисквалифицировать его на 1 матч за инцидент с из « ».

В 2016 году Грина отстранили во время финальной серии за инцидент с .

«Никогда не думал, что тебя могут отстранить за неспортивный фол второй степени, который имел место семь лет назад. А еще я не знал, что тебя могут отстранить за взаимодействие с болельщиками на трибунах, которые демонстрируют некоторые жесты, скандируют, что ты отстойный, на у ты как-то реагируешь, взаимодействуешь с ними. Этого я тоже не знал.

Но мои ребята играли хорошо. Они приняли вызов, это было просто невероятно. Надеюсь, всем понравилась эта игра так же, как и мне… Хотя не могу сказать, что она уж очень мне понравилась, если быть честным.

Кстати, дисквалификация на данном этапе карьеры уже не влияет на меня с эмоциональной точки зрения, если не считать того, что моя команда, мои товарищи участвовали в этой рубке, а меня не было рядом с ними», – заявил Грин.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл