«Не думал, что могут отстранить за неспортивный семилетней давности». Дрэймонд Грин о дисквалификации от НБА

Теги дисквалификации Леброн Джеймс Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассказал о том, как относится к решению НБА дисквалифицировать его на 1 матч за инцидент с Домантасом Сабонисом из «Сакраменто».

В 2016 году Грина отстранили во время финальной серии за инцидент с Леброном Джеймсом.

«Никогда не думал, что тебя могут отстранить за неспортивный фол второй степени, который имел место семь лет назад. А еще я не знал, что тебя могут отстранить за взаимодействие с болельщиками на трибунах, которые демонстрируют некоторые жесты, скандируют, что ты отстойный, на у ты как-то реагируешь, взаимодействуешь с ними. Этого я тоже не знал.

Но мои ребята играли хорошо. Они приняли вызов, это было просто невероятно. Надеюсь, всем понравилась эта игра так же, как и мне… Хотя не могу сказать, что она уж очень мне понравилась, если быть честным.

Кстати, дисквалификация на данном этапе карьеры уже не влияет на меня с эмоциональной точки зрения, если не считать того, что моя команда, мои товарищи участвовали в этой рубке, а меня не было рядом с ними», – заявил Грин.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

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23 комментария

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Birdman NBA
Грин наверное удивится, что и в уголовном праве рецедивисты получает более суровое наказание.
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nbawade
Лаконичного "Не думал" было бы достаточно.
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sanya_xl
Сначала человек работает на репутацию, потом репутация работает на человека
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alexLA
Мне непонятно одно - почему против него никто ещё не сыграл в его стиле, жёстко и грязно, в отместку. Мне бы очень интересно было почитать, что он сказал бы на это.
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Birdman NBA
Ответ Александр Спирин
В уголовном праве есть понятие погашения судимости. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, связанные с судимостью. Согласно ст.18 Уголовного кодекса, рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Т.о. Дреймонд может обратиться в профсоюз за правовой защитой и лигу конкретно так взгреют за дискриминацию. П.С. А есть ещё положения ТК на аналогичный счёт. Любые взыскания имеют конкретные сроки давности. За косяки в начале трудовой деятельности невозможно спросить годы спустя и апеллировать к их наличию в прошлом.
и к чему эта простыня? Она ни как не противоречит тому, что написал я.
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Birdman NBA
Ответ Super Objectively
ты явно с не дружишь с серой жидкостью у себе в голове ))! если у человека даже 10 погаженых судимостей ..то в 11 раз..ты не сможешь как отягчающее обстоятельство указать это!! человек уже понес наказания ! все ) новое преступления ...это новый случай..то что было в прошлом не имеет значения на новый эпизод)) вот что тебе хотел объяснить человек выше )) рецидивист и человек с погашенной судимостью..это настолько же разные люди ... как проститутка и девственница ))
Почитай кто такой рецедивист и когда судимость считаеться погашеной. подсказка(не сразу после отбытия наказания)
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Birdman NBA
Ответ Super Objectively
ты явно с не дружишь с серой жидкостью у себе в голове ))! если у человека даже 10 погаженых судимостей ..то в 11 раз..ты не сможешь как отягчающее обстоятельство указать это!! человек уже понес наказания ! все ) новое преступления ...это новый случай..то что было в прошлом не имеет значения на новый эпизод)) вот что тебе хотел объяснить человек выше )) рецидивист и человек с погашенной судимостью..это настолько же разные люди ... как проститутка и девственница ))
"человек уже понес наказания ! все ) новое преступления ...это новый случай..то что было в прошлом не имеет значения на новый эпизод" Это такая же глупая вещь как и большинство твоих выс*ров
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Birdman NBA
Ответ Super Objectively
не сразу )) так и грин тоже говорит об эпизоде 7 летней давности)) за это время тысячу раз уже можно погасить судимость)) если ты хочешь играться в аналогии .... и в данном случаи ... применять слово рецидивист ..ну уж очень не умно ))) во первых.. это два разных случай ) в случаи с леброном там была автоматическая дисквалификация по сумме неспортивных /технических фолов..тут же прямое отстранений твой пример с рецидивистом ..настолько далек от реальности ))как ты и мыслительные процессы
Ты чего до случая с Леброном докопался? или Грин после этого ниразу грязь не творил и технари за неё не получал?
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Birdman NBA
Ответ Birdman NBA
И что это ты переобуваешься на ходу. То у тебя судимось погашена сразу после отбытия наказания, теперь не сразу.)))
ахахха "Пользователей огранил отправку ответов" 🤡 п.с О рецедиве в данной ситуации первый заговорил Дюрмас
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Jerry Rodrogha
Ответ alexLA
Мне непонятно одно - почему против него никто ещё не сыграл в его стиле, жёстко и грязно, в отместку. Мне бы очень интересно было почитать, что он сказал бы на это.
Сказал бы, что пусечку обижают. Вроде, было уже.
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nbawade
Тут вспомнился эпизод из ПО 2012г.

Индиана удачно провела 2 и 3-игры и повела в счёте 2:1.
В 3-четверти 4-игры Инди ведёт в счёте.
Затем ЛеБрон и Уэйд вспомнили как нужно играть и сравняли 2:2
В 5-ой Тайлер Хэнсборо рубит Уэйда. В следующем владении Юдонис намеренно поджидает Тайлера и рубит того в ответ. Юдо дисквалифицируют на 1 игру.

Подавляющая часть баскетбольной ветки одобряет Хаслема, выходят даже статьи о том как он классный парень.

Но если подумать, то ситуация довольна схожа один провоцирует другой отвечает, но Юдо молодец, а Грин подлец.

Лично мне оба они импонируют.
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Jerry Rodrogha
Артист больших и малых театров
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Jerry Rodrogha
Ответ nbawade
Тут вспомнился эпизод из ПО 2012г. Индиана удачно провела 2 и 3-игры и повела в счёте 2:1. В 3-четверти 4-игры Инди ведёт в счёте. Затем ЛеБрон и Уэйд вспомнили как нужно играть и сравняли 2:2 В 5-ой Тайлер Хэнсборо рубит Уэйда. В следующем владении Юдонис намеренно поджидает Тайлера и рубит того в ответ. Юдо дисквалифицируют на 1 игру. Подавляющая часть баскетбольной ветки одобряет Хаслема, выходят даже статьи о том как он классный парень. Но если подумать, то ситуация довольна схожа один провоцирует другой отвечает, но Юдо молодец, а Грин подлец. Лично мне оба они импонируют.
Жесткий фол в игровой ситуации это всё же другая история.
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nbawade
Ответ Jerry Rodrogha
Жесткий фол в игровой ситуации это всё же другая история.
Ну как обычно "ЭТО ДРУГОЕ" понимаю.
А Юдо удаляли тоже по этодругину? Или по флэграну?

Грин в отместку совершил действия, которые лига оценила на флэгран и Юдо в отместку совершил действия, которые лига оценила на флэгран. А если флэгран там и тут, причина "месть" там и тут, то в чём разница? Хэнсборо потом швы накладывали и он с пластырем играл.

А, я понял, Гину-то за рецидив выписали, а Юдо сразу же с площадки выгнали, так получается у Дрэя и действия были менее грубыми/грязными, но Грин оказывается в конкретной ситуации мерзавец, а Юдо отличный парень.

Не, никаких двойных, все справедливо.
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nbawade
Ответ Jerry Rodrogha
Жесткий фол в игровой ситуации это всё же другая история.
А самое забавное, что ещё пару дней назад, ты же мне и писал, что подобная грубость во все времена осуждаема (мол болельщики ностальгируют не по грязной игре 80-х - 90-х, а просто по некоей "жёсткой", а грязная и тогда и сейчас было осуждаема и даже Лэмбира в пример привёл), а оказывается нет, можно этодругина принять и всё норм.
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