«Не думал, что могут отстранить за неспортивный семилетней давности». Дрэймонд Грин о дисквалификации от НБА
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассказал о том, как относится к решению НБА дисквалифицировать его на 1 матч за инцидент с Домантасом Сабонисом из «Сакраменто».
В 2016 году Грина отстранили во время финальной серии за инцидент с Леброном Джеймсом.
«Никогда не думал, что тебя могут отстранить за неспортивный фол второй степени, который имел место семь лет назад. А еще я не знал, что тебя могут отстранить за взаимодействие с болельщиками на трибунах, которые демонстрируют некоторые жесты, скандируют, что ты отстойный, на у ты как-то реагируешь, взаимодействуешь с ними. Этого я тоже не знал.
Но мои ребята играли хорошо. Они приняли вызов, это было просто невероятно. Надеюсь, всем понравилась эта игра так же, как и мне… Хотя не могу сказать, что она уж очень мне понравилась, если быть честным.
Кстати, дисквалификация на данном этапе карьеры уже не влияет на меня с эмоциональной точки зрения, если не считать того, что моя команда, мои товарищи участвовали в этой рубке, а меня не было рядом с ними», – заявил Грин.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
Индиана удачно провела 2 и 3-игры и повела в счёте 2:1.
В 3-четверти 4-игры Инди ведёт в счёте.
Затем ЛеБрон и Уэйд вспомнили как нужно играть и сравняли 2:2
В 5-ой Тайлер Хэнсборо рубит Уэйда. В следующем владении Юдонис намеренно поджидает Тайлера и рубит того в ответ. Юдо дисквалифицируют на 1 игру.
Подавляющая часть баскетбольной ветки одобряет Хаслема, выходят даже статьи о том как он классный парень.
Но если подумать, то ситуация довольна схожа один провоцирует другой отвечает, но Юдо молодец, а Грин подлец.
Лично мне оба они импонируют.
А Юдо удаляли тоже по этодругину? Или по флэграну?
Грин в отместку совершил действия, которые лига оценила на флэгран и Юдо в отместку совершил действия, которые лига оценила на флэгран. А если флэгран там и тут, причина "месть" там и тут, то в чём разница? Хэнсборо потом швы накладывали и он с пластырем играл.
А, я понял, Гину-то за рецидив выписали, а Юдо сразу же с площадки выгнали, так получается у Дрэя и действия были менее грубыми/грязными, но Грин оказывается в конкретной ситуации мерзавец, а Юдо отличный парень.
Не, никаких двойных, все справедливо.