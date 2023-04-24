Дрэймонд Грин эмоционально отпраздновал блок-шот Сабонису в концовке 4-го матча

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА видео НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин накрыл лидера «Сакраменто» Домантаса Сабониса в концовке четвертого матча серии между командами.

Грин эмоционально отпраздновал важный блок-шот, он кричал и смотрел на упавшего на паркет оппонента.

Во втором матче Сабонис схватил Грина за ногу, тот в итоге наступил на литовца. Дрэймонда удалили и дисквалифицировали на третью игру.

Четвертую Грин начал со скамейки, набрав 12 очков, 10 подборов и 7 передач. «Уорриорз» победили 126:125, 2-2.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

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7 комментариев

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Daishi
Работа судеек впечатляет, Клэкстону технарь и поджопника дали за аналогичное. Вы либо удаляйте всех, кто делает таунты, либо не удаляйте никого и дайте нормально поиграть.
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A. V.
Сабонис подозрительно постоянно падает под Грина, может он ему нравится?🤔
+7
-3
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Undrey
у сабониса были сегодня моменты с его участием, в конце которых он не падает на паркет?) даже в футболе столько не валяются)
+4
-1
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Илья Петров
Ответ AEZAKMI228
еще и белого 💪🏿💪🏿💪🏼
это то каким боком? ))
+2
0
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Илья Петров
Красиво, а главное вовремя нюньку зачехлил! 💪🏼
+5
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