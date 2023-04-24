Дрэймонд Грин эмоционально отпраздновал блок-шот Сабонису в концовке 4-го матча
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин накрыл лидера «Сакраменто» Домантаса Сабониса в концовке четвертого матча серии между командами.
Грин эмоционально отпраздновал важный блок-шот, он кричал и смотрел на упавшего на паркет оппонента.
Во втором матче Сабонис схватил Грина за ногу, тот в итоге наступил на литовца. Дрэймонда удалили и дисквалифицировали на третью игру.
Четвертую Грин начал со скамейки, набрав 12 очков, 10 подборов и 7 передач. «Уорриорз» победили 126:125, 2-2.
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