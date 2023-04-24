Форвард «Голден Стэйт» накрыл лидера « » в концовке четвертого матча серии между командами.

Грин эмоционально отпраздновал важный блок-шот, он кричал и смотрел на упавшего на паркет оппонента.

Во втором матче Сабонис схватил Грина за ногу, тот в итоге наступил на литовца. Дрэймонда удалили и дисквалифицировали на третью игру.

Четвертую Грин начал со скамейки, набрав 12 очков, 10 подборов и 7 передач. «Уорриорз» победили 126:125, 2-2.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)