Дрэймонд Грин: «Потерял почти все уважение к Сабонису. Он не стал пожимать нам руки после поражения»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что нежелание со стороны форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса пожимать руки игрокам «воинов» после поражения в серии заставило его изменить отношение к литовцу.
«Потерял почти все уважение к Сабонису. Он не стал пожимать нам руки после поражения. Я такое не приветствую и не принимаю.
Когда мы проиграли седьмой матч против «Кливленда», я просто ушел в раздевалку. Оказавшись там, подумал: «Это неправильно». И вернулся на площадку, чтобы выказать сопернику уважение. Надо уметь проигрывать.
Прими это. Отдай должное сопернику. Мне не понравилась его реакция. Я не уважаю такое. Это отстой», – сказал Грин.
Дрэймонд во время второго матча наступил на Сабониса, за что был отстранен лигой на одну игру.
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