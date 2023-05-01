Дрэймонд Грин: «Потерял почти все уважение к Сабонису. Он не стал пожимать нам руки после поражения»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что нежелание со стороны форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса пожимать руки игрокам «воинов» после поражения в серии заставило его изменить отношение к литовцу.

«Потерял почти все уважение к Сабонису. Он не стал пожимать нам руки после поражения. Я такое не приветствую и не принимаю.

Когда мы проиграли седьмой матч против «Кливленда», я просто ушел в раздевалку. Оказавшись там, подумал: «Это неправильно». И вернулся на площадку, чтобы выказать сопернику уважение. Надо уметь проигрывать.

Прими это. Отдай должное сопернику. Мне не понравилась его реакция. Я не уважаю такое. Это отстой», – сказал Грин.

Дрэймонд во время второго матча наступил на Сабониса, за что был отстранен лигой на одну игру.

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11 комментариев

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NikolayOss
А про своего дружочка ни слова не сказал, когда тот ушёл на днях ещё до завершения матча. Болтать дело нехитрое.
+24
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Бондарев Олег
Он уже ногу тебе пожал, угомонись уже, болтун)) Сорри за злую иронию.
+19
-10
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sfrrrR
Не, ну так-то Дрэймонд знает о чём говорит. Что-что, но был среди тех у кого хватило тестикул, чтоб подойти и искренне поздравить и обнять рыдающего на паркете от счастья Леброна после тяжёлого поражения в 7-м матче финала против Кливленда в 16-м году. Стеф, допустим, по-быстрому ретировался со стадиона.
+11
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+8
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Lost
Я бы на месте любого игрока не пожимал руку самому грязному игроку в лиге Грину который при этом еще оберегается судьями
+8
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kolyan#15
Леброн ушел также, в чем разница?
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Ванька
Ответ sfrrrR
Не, ну так-то Дрэймонд знает о чём говорит. Что-что, но был среди тех у кого хватило тестикул, чтоб подойти и искренне поздравить и обнять рыдающего на паркете от счастья Леброна после тяжёлого поражения в 7-м матче финала против Кливленда в 16-м году. Стеф, допустим, по-быстрому ретировался со стадиона.
Это Томпсон ушел. Карри с Кайри, я помню точно, обнимались.
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Real0494
Ответ sfrrrR
Не, ну так-то Дрэймонд знает о чём говорит. Что-что, но был среди тех у кого хватило тестикул, чтоб подойти и искренне поздравить и обнять рыдающего на паркете от счастья Леброна после тяжёлого поражения в 7-м матче финала против Кливленда в 16-м году. Стеф, допустим, по-быстрому ретировался со стадиона.
Зачем обнимать плачущего ЛеБрона?)
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sfrrrR
Ответ Ванька
Это Томпсон ушел. Карри с Кайри, я помню точно, обнимались.
С Кайри и Томпсоном не помню, но может быть (лень записи поднимать), а к Леброну Стэф точно не подходил и не поздравлял.
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Bunyod Turgunov
Ответ ChurchilI
Грин бы за своими поступками лучше следил, как на тренировках, так и в играх. Возможно Сабонису было просто стыдно за свою игру ... какой-то Луни забрал у него в 4 раза больше подборов!
Какой-то Луни? Просто Луни вчера показал Сосонису как надо играть в плове. Он не суперзвезда в лиге но он один лучших среди средних игроков
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