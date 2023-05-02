Девин Букер устроил перепалку с Брюсом Брауном после нарушения правил

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Защитник «Финикса» Девин Букер устроил небольшую потасовку с легким форвардом «Денвера» Брюсом Брауном.

Букеру не понравилось, как Браун поставил заслон, он схватил оппонента за майку, а затем подтолкнул его. Игроков быстро разняли, форвард «Наггетс» после этого отправился на линию.

Эпизод произошел под занавес второй встречи противостояния, когда «Санз» уступали 10 очков.

Девин в понедельник набрал 35 очков, реализовав 14 из 29 с игры, «Денвер» победил 97:87, 2-0.

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4 комментария

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ST-L
Нервишки шалят у Букера, вот и посмотрим что у него получится, когда надо реально решать
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Light Yagami
Чокер, все важные броски в 4-й четверти смазал, "Дэнва" их свипать должны по игре такой. Кроме "ГСУ-ЛАЛ", видимо, смотреть нечего будет во 2-м раунде.
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Scrappy_Coco
Истеричка букер снова в деле, Кендалл Букер или Девин Дженнер 🤣
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-2
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Джонни-массажист
Срочно зовите Ябуселе!!!!!.....
0
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