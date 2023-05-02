Защитник «Финикса» устроил небольшую потасовку с легким форвардом « » .

Букеру не понравилось, как Браун поставил заслон, он схватил оппонента за майку, а затем подтолкнул его. Игроков быстро разняли, форвард «Наггетс» после этого отправился на линию.

Эпизод произошел под занавес второй встречи противостояния, когда «Санз» уступали 10 очков.

Девин в понедельник набрал 35 очков, реализовав 14 из 29 с игры, «Денвер» победил 97:87, 2-0.

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