Си Джей Макколлум: «Санз» выиграют у «Наггетс» благодаря Букеру и Дюрэнту»

Атакующий защитник «Нового Орлеана» объяснил, почему «Финикс» выиграет у « » серию второго раунда плей-офф.

« был великолепен в серии против «Клипперс», он высококлассный игрок. Он играет на уровне Топ-5 игроков лиги.

Но у них также есть . У них есть парень, который способен забросить решающий мяч, если это потребуется. Пока им это не требовалось», – сказал Макколлум.

«Санз» уступили «Наггетс» в гостях в 1-м матче серии (107:125, 0-1).

«Денвер» разнес «Финикс». Но это совсем не то, чего мы ждали