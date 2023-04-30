Си Джей Макколлум: «Санз» выиграют у «Наггетс» благодаря Букеру и Дюрэнту»
Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум объяснил, почему «Финикс» выиграет у «Денвера» серию второго раунда плей-офф.
«Девин Букер был великолепен в серии против «Клипперс», он высококлассный игрок. Он играет на уровне Топ-5 игроков лиги.
Но у них также есть Кевин Дюрэнт. У них есть парень, который способен забросить решающий мяч, если это потребуется. Пока им это не требовалось», – сказал Макколлум.
«Санз» уступили «Наггетс» в гостях в 1-м матче серии (107:125, 0-1).
«Денвер» разнес «Финикс». Но это совсем не то, чего мы ждали
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