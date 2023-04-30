Си Джей Макколлум: «Санз» выиграют у «Наггетс» благодаря Букеру и Дюрэнту»

Теги Денвер Новый Орлеан Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Си Джей Макколлум Девин Букер Баскетбол

Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум объяснил, почему «Финикс» выиграет у «Денвера» серию второго раунда плей-офф.

«Девин Букер был великолепен в серии против «Клипперс», он высококлассный игрок. Он играет на уровне Топ-5 игроков лиги.

Но у них также есть Кевин Дюрэнт. У них есть парень, который способен забросить решающий мяч, если это потребуется. Пока им это не требовалось», – сказал Макколлум.

«Санз» уступили «Наггетс» в гостях в 1-м матче серии (107:125, 0-1).

«Денвер» разнес «Финикс». Но это совсем не то, чего мы ждали

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3 комментария

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anton18578
анализ высочайшего класса от крупного специалиста по матчам плэй-офф
+12
0
+12
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dev0
Им может так и не потребоваться парень, который способен забросить решающий мяч, если проигрывать в концовках 15+ очков
+4
0
+4
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kaissa
Если и смогут - только благодаря им. Остальные пока не очень то и помогают...
0
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