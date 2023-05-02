Никола Йокич набрал 39 очков и 16 подборов во 2-м матче с «Финиксом»

Теги Денвер Финикс НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич помог команде одержать вторую победу в серии с «Финиксом» (97:87, 2-0).

Йокич набрал 39 очков, 16 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот при 3 потерях.

26 очков пришлись на вторую половину встречи.

За 41 минуту действующий MVP НБА реализовал 17 из 30 с игры.

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5 комментариев

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Александр Митраков
MVP
+3
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+3
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Ales Yuzefovich
фундаментально сыграл, пока у половины команды все из рук вон плохо шло
+2
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Лишний вес Йокича
Надо бы ему взять мвп финала и раз и навсегда заткнуть всех. Денвер чемпиооэн!
+1
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ygcn5c2ty9
Именно поэтому Йокич мвп, а Эйтон просто неплохой центр. Но зато оба играет за максималку :)
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ST-L
Ответ Ales Yuzefovich
фундаментально сыграл, пока у половины команды все из рук вон плохо шло
это и отмечают партнеры, когда у партнеров идет, он спокойно играет на них. Если не получается, берет на себя
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