Никола Йокич набрал 39 очков и 16 подборов во 2-м матче с «Финиксом»
Центровой «Денвера» Никола Йокич помог команде одержать вторую победу в серии с «Финиксом» (97:87, 2-0).
Йокич набрал 39 очков, 16 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот при 3 потерях.
26 очков пришлись на вторую половину встречи.
За 41 минуту действующий MVP НБА реализовал 17 из 30 с игры.
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