Центровой « » помог команде одержать вторую победу в серии с « » (97:87, 2-0).

Йокич набрал 39 очков, 16 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот при 3 потерях.

26 очков пришлись на вторую половину встречи.

За 41 минуту действующий MVP реализовал 17 из 30 с игры.

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