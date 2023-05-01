Де’Аарон Фокс: «Серия с «Голден Стэйт» определенно пойдет нам на пользу»

Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс подвел итоги сезона после поражения от « » (3-4) в первом раунде плей-офф.

«Эта серия определенно пойдет нам на пользу. Мы сыграли против очень сильного соперника, к которому относимся с уважением. Это поможет нам в строительстве команды. Я хочу сказать, что у нас был хороший сезон, третий посев на Западе, мы практически избежали проблем со здоровьем. И соперничество с «Уорриорз» в первом раунде было одновременно благословением и проклятием. Мы не были фаворитом на победу и в итоге уступили, но получили возможность многому научиться. Мы боролись в каждой игре, но они делали то, что делают чемпионы.

Не знаю пока, кто останется в составе, но у нас все еще относительно молодая команда. Я чувствую, что мы многому научились в этой серии. … Это наш первый раз в плей-офф. Мы посмотрели, испытали на себе, каково это – играть против команды, которая год за годом претендует на чемпионство. От этого можно отталкиваться, вокруг этого можно продолжать строиться и развиваться», – сказал Фокс.

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