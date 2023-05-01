Де’Аарон Фокс: «Серия с «Голден Стэйт» определенно пойдет нам на пользу»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс подвел итоги сезона после поражения от «Голден Стэйт» (3-4) в первом раунде плей-офф.

«Эта серия определенно пойдет нам на пользу. Мы сыграли против очень сильного соперника, к которому относимся с уважением. Это поможет нам в строительстве команды. Я хочу сказать, что у нас был хороший сезон, третий посев на Западе, мы практически избежали проблем со здоровьем. И соперничество с «Уорриорз» в первом раунде было одновременно благословением и проклятием. Мы не были фаворитом на победу и в итоге уступили, но получили возможность многому научиться. Мы боролись в каждой игре, но они делали то, что делают чемпионы.

Не знаю пока, кто останется в составе, но у нас все еще относительно молодая команда. Я чувствую, что мы многому научились в этой серии. … Это наш первый раз в плей-офф. Мы посмотрели, испытали на себе, каково это – играть против команды, которая год за годом претендует на чемпионство. От этого можно отталкиваться, вокруг этого можно продолжать строиться и развиваться», – сказал Фокс.

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6 комментариев

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vd
Вот и отличие от Мемфиса - никаких слов про "династию" при нуле победных серий плей-офф и "гангстерства" не подкреплённого игрой
+7
0
+7
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Костя Кот
неплохая команда, не хватило опыта при 2:0 дожать.
+6
0
+6
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Кирилл
Ответ Михаил Евдокимов
В отличие от Мемфиса довольно приятная команда (акромя Сабониса, надеюсь они его спихнут), скорее всего это будет вторая команда в НБА за которую я буду болеть. Но в этой серии я, конечно, рад как всё закончилось.
Сабонис, конечно, серию против ГСВ провел очень блекло.
Но благодаря ему в том числе Сакраменто в регулярке так высоко забрались: 2-й по очкам в команде, 1-й по проведенному времени на площадке, передачам и подборам (да, смешно после Луни, но факт есть факт).

Просто ему нужно подтянуть дальний средний бросок и из-за дуги.
И правильно занимать позицию, чтобы у него не забирали подбор как у ребенка.
+1
0
+1
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помада Терезы
Я просто влюбился в эту команду
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Михаил Евдокимов
Ответ Кирилл
Сабонис, конечно, серию против ГСВ провел очень блекло. Но благодаря ему в том числе Сакраменто в регулярке так высоко забрались: 2-й по очкам в команде, 1-й по проведенному времени на площадке, передачам и подборам (да, смешно после Луни, но факт есть факт). Просто ему нужно подтянуть дальний средний бросок и из-за дуги. И правильно занимать позицию, чтобы у него не забирали подбор как у ребенка.
Он мне просто не нравится сам по себе, я не про игру и прочее
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