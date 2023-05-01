Стефен Карри забросил сложный мяч в падении с фолом в 7-м матче с «Сакраменто»
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри стал автором невероятного попадания в одном из эпизодов седьмого матча против «Сакраменто» (120:100, 4-3).
Карри забросил в падении с фолом.
Карри в воскресенье побил рекорд НБА – в решающем матче серии первого раунда плей-офф против «Кингз» он набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).
До этого никто в истории не достигал рубежа в 50 очков в седьмой игре.
Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»
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