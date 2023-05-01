«Голден Стэйт» и «Лейкерс» сыграют в полуфинале Западной конференции

« » в воскресенье обыграл « » в решающем седьмом матче серии первого раунда – 120:100, 4-3.

«Уорриорз» пробились в полуфинал Западной конференции, где соперником действующих чемпионов станут «Лейкерс».

«Голден Стэйт» (44-38) завершил регулярный чемпионат на 6-м месте, « » (43-39) пробились в плей-офф через плей-ин с седьмым посевом.

Первая встреча серии состоится во вторник в Сан-Франциско.

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