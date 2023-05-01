«Голден Стэйт» и «Лейкерс» сыграют в полуфинале Западной конференции

Теги Голден Стэйт Лейкерс Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Голден Стэйт» в воскресенье обыграл «Сакраменто» в решающем седьмом матче серии первого раунда – 120:100, 4-3.

«Уорриорз» пробились в полуфинал Западной конференции, где соперником действующих чемпионов станут «Лейкерс».

«Голден Стэйт» (44-38) завершил регулярный чемпионат на 6-м месте, «Лейкерс» (43-39) пробились в плей-офф через плей-ин с седьмым посевом.

Первая встреча серии состоится во вторник в Сан-Франциско.

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11 комментариев

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Первый глор Кливленда
Битва самых отбитых глоров. Даже зелёные отдыхают)
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Insamo217
это будет легендарно)
+14
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andrushapumba
Ответ Первый глор Кливленда
Битва самых отбитых глоров. Даже зелёные отдыхают)
Хорошо что у нас фанов никс не очень много. Судя по американскому твиттеру там тоже с менталкой все не очень))
+7
0
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Vagant
Забавное арифметическое

Во второй раунд ПО пробилось ровно по одно команде каждого "места":
Первая (Запада)
Вторая (Востока)
Третья (Востока)
Четвертая (Запада)
Пятая (Востока)
Шестая (Запада)
Седьмая (Запада)
Восьмая (Востока)
+4
-1
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Danya Black
Ставлю на ГСВ в 5.
+5
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ARAMIS777
Мнение дилетанта:
Это будет шоу,всем шоу шоу.
И растянут серию матчей на шесть как минимум.
А победят скорее всего ЛА.
Если что,я в НБА ни за кого не болею.
А то,в честь Первомая чувствую будет красным мой комментарий через пару-тройку минут. :)
С праздником товарищи кстати.
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AlexNik1977
Перефразируя Вольтера. "Если бы такого полуфинала не было бы, то его стоило бы выдумать."
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Дориан Грей_333
Шо, пацаны, ещё один конец династии?)
Попытка номер 20.
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Дориан Грей_333
Преимущество домашней площадки (ГСВ сами наверно в шоке с такого расклада), будет значительным подспорьем для Уорриорз. Не только потому, что домашняя команда, а просто они привыкли к такому, это их обычный сценарий плей-офф уже много лет: начинать серию дома, при своих болельщиках.
Не должно, по идее, быть такого нервяка и брака, как в первых матчах с Сакраменто.
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Райли Карри
дожидались
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Пенс
встреча двух самых попсовых франшиз. Битвы очы и ала, как говорится.
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