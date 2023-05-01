«Голден Стэйт» и «Лейкерс» сыграют в полуфинале Западной конференции
«Голден Стэйт» в воскресенье обыграл «Сакраменто» в решающем седьмом матче серии первого раунда – 120:100, 4-3.
«Уорриорз» пробились в полуфинал Западной конференции, где соперником действующих чемпионов станут «Лейкерс».
«Голден Стэйт» (44-38) завершил регулярный чемпионат на 6-м месте, «Лейкерс» (43-39) пробились в плей-офф через плей-ин с седьмым посевом.
Первая встреча серии состоится во вторник в Сан-Франциско.
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Во второй раунд ПО пробилось ровно по одно команде каждого "места":
Первая (Запада)
Вторая (Востока)
Третья (Востока)
Четвертая (Запада)
Пятая (Востока)
Шестая (Запада)
Седьмая (Запада)
Восьмая (Востока)
Это будет шоу,всем шоу шоу.
И растянут серию матчей на шесть как минимум.
А победят скорее всего ЛА.
Если что,я в НБА ни за кого не болею.
А то,в честь Первомая чувствую будет красным мой комментарий через пару-тройку минут. :)
С праздником товарищи кстати.
Попытка номер 20.
Не должно, по идее, быть такого нервяка и брака, как в первых матчах с Сакраменто.