Стефен Карри: «Все хотят видеть, как ты проваливаешься. Нам нравится доказывать людям их неправоту»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал о дополнительной мотивации действующих чемпионов в седьмом матче серии с «Сакраменто» (120:100, 4-3).

«Мы опровергаем прогнозы и ожидания за счет того, что играем на высоком уровне. Знаю, что все хотят видеть, как ты проваливаешься. Так все устроено, так это работает, когда оказываешься там, где мы оказались. Нам нравится доказывать многим людям их неправоту. На данном этапе это является частью того, что мы делаем», – заявил Карри.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»

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3 комментария

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Vagant
Команды, которые выигрывали титул чемпиона НБА, проведя все возможные игры в первом раунде

Из 7-и матчей:

2014 Шпоры
2008 Селтикс

В эпоху, когда первый раунд состоял из ,максимум, 5и игр:

2000 Лейкерс
1995 Рокетс
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Esh197
Некорректно перевели, ау спортс

Вот оригинал

Стефен карри « Найтворк хочет видеть чтобы мы провалились, нам нравится доказывать его непровату»
+1
-1
0
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