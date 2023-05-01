Разыгрывающий « » рассказал о дополнительной мотивации действующих чемпионов в седьмом матче серии с « » (120:100, 4-3).

«Мы опровергаем прогнозы и ожидания за счет того, что играем на высоком уровне. Знаю, что все хотят видеть, как ты проваливаешься. Так все устроено, так это работает, когда оказываешься там, где мы оказались. Нам нравится доказывать многим людям их неправоту. На данном этапе это является частью того, что мы делаем», – заявил Карри.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»