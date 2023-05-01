Стефен Карри: «Все хотят видеть, как ты проваливаешься. Нам нравится доказывать людям их неправоту»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал о дополнительной мотивации действующих чемпионов в седьмом матче серии с «Сакраменто» (120:100, 4-3).
«Мы опровергаем прогнозы и ожидания за счет того, что играем на высоком уровне. Знаю, что все хотят видеть, как ты проваливаешься. Так все устроено, так это работает, когда оказываешься там, где мы оказались. Нам нравится доказывать многим людям их неправоту. На данном этапе это является частью того, что мы делаем», – заявил Карри.
Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»
Из 7-и матчей:
2014 Шпоры
2008 Селтикс
В эпоху, когда первый раунд состоял из ,максимум, 5и игр:
2000 Лейкерс
1995 Рокетс
Вот оригинал
Стефен карри « Найтворк хочет видеть чтобы мы провалились, нам нравится доказывать его непровату»