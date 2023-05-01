Форвард « » отдал должное бывшему одноклубнику по « » за его игру в седьмом матче с «Сакраменто» (120:100, 4-2).

«Легендарная тридцатка. Выбил полтинник», – написал Дюрэнт.

Карри побил рекорд – в решающем матче серии первого раунда плей-офф против «Кингз» он набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).

До этого никто в истории не достигал рубежа в 50 очков в седьмой игре.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»