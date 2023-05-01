Кевин Дюрэнт о Стефе Карри в 7-м матче: «Легендарная тридцатка»

Теги Голден Стэйт Финикс Сакраменто НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт отдал должное бывшему одноклубнику по «Голден Стэйт» Стефену Карри за его игру в седьмом матче с «Сакраменто» (120:100, 4-2).

«Легендарная тридцатка. Выбил полтинник», – написал Дюрэнт. 

Карри побил рекорд НБА – в решающем матче серии первого раунда плей-офф против «Кингз» он набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).

До этого никто в истории не достигал рубежа в 50 очков в седьмой игре.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий