Стеф Карри отпраздновал 50-е очко в матче с «Кингз» с отсылкой к фирменному ритуалу соперника «Зажги луч»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА видео Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри побил рекорд НБА – в седьмом матче серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» он набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).

До этого никто в истории не достигал рубежа в 50 очков в решающей седьмой игре.

50-е очко в матче Карри отпраздновал, напомнив о фирменном ритуале соперника «Зажги луч». На арене в Сакраменто зажигают луч после каждой победы команды.

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3 комментария

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cfw4v5p53c
RIP the light
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Руслан Султанов
зажёг знатно и поджёг кое что у хейтеров!
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0ptimus.
Вот грубиян, что он себе позволяет😁
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