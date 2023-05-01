Разыгрывающий « » побил рекорд – в седьмом матче серии первого раунда плей-офф против « » он набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).

До этого никто в истории не достигал рубежа в 50 очков в решающей седьмой игре.

50-е очко в матче Карри отпраздновал, напомнив о фирменном ритуале соперника «Зажги луч». На арене в Сакраменто зажигают луч после каждой победы команды.

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