Клэй Томпсон: «Навсегда запомню эту седьмую игру в Сакраменто как матч Стефа Карри»
Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон после победы в седьмом матче серии с «Сакраменто» (120:100, 4-3) отдал должное разыгрывающему Стефену Карри.
Карри стал первым в истории НБА, кто набрал 50 очков в седьмом матче.
«Именно поэтому он двукратный MVP, MVP финальной серии. Он ведет команду за собой в подобных моментах. Когда он включает такой режим, ты просто стараешься доставить ему мяч и убраться с его пути.
Навсегда запомню эту седьмую игру в Сакраменто как матч Стефа Карри», – заявил Томпсон.
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