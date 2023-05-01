Клэй Томпсон: «Навсегда запомню эту седьмую игру в Сакраменто как матч Стефа Карри»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стефен Карри НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон после победы в седьмом матче серии с «Сакраменто» (120:100, 4-3) отдал должное разыгрывающему Стефену Карри.

Карри стал первым в истории НБА, кто набрал 50 очков в седьмом матче.

«Именно поэтому он двукратный MVP, MVP финальной серии. Он ведет команду за собой в подобных моментах. Когда он включает такой режим, ты просто стараешься доставить ему мяч и убраться с его пути.

Навсегда запомню эту седьмую игру в Сакраменто как матч Стефа Карри», – заявил Томпсон.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»

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4 комментария

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Derek Apple
Клэю то же не помешало бы такие матчи выдавать, тогда можно и за чемпионство побороться)
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VAX
Клэй провалил игру но его 3+1 стали очень важным фактором победы
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Serge Sahatsky
Да история
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Hitgoe Himgob
Сумасшествие какое-то.
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