Клэй Томпсон: «Навсегда запомню эту седьмую игру в Сакраменто как матч Стефа Карри»

Защитник « » после победы в седьмом матче серии с « » (120:100, 4-3) отдал должное разыгрывающему .

Карри стал первым в истории , кто набрал 50 очков в седьмом матче.

«Именно поэтому он двукратный MVP, MVP финальной серии. Он ведет команду за собой в подобных моментах. Когда он включает такой режим, ты просто стараешься доставить ему мяч и убраться с его пути.

Навсегда запомню эту седьмую игру в Сакраменто как матч Стефа Карри», – заявил Томпсон.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»

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