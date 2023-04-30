Пи Джей Такер: «То, что мы не знаем, будет ли играть Эмбиид – это отстой»

Теги Бостон Филадельфия НБА Пи Джей Такер НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер признался, что накануне серии плей-офф с «Бостоном» команда оказалась в тяжелой ситуации из-за неопределенности с Джоэлом Эмбиидом.

«Это серия, которую мы ждали весь год. И то, что мы не знаем, будет ли играть Эмбиид – это отстой, потому что мы проводим все атаки через него. Похоже, что нам нужно придумать другой способ игры, потому что мы не сможем играть так, как хотим.

Думаю, что наша игра будет меняться от матча к матчу в зависимости от того, как будем играть, кто доступен, а кто нет. Но мы просто должны быть готовы к матчу. Вот и все. Все, кто доступен, должны быть готовы выйти и выложиться по полной», – сказал Такер.

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5 комментариев

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Александр Спирин
Смешно. Эмбиид ни разу не отыграл ни одного ПО целиком. Всегда травмы. Зная это, тренерский штаб всё-равно не наиграл составы без него. Знатно Такер пнул Риверса.
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Alexander Permyakov
Мне интересно, способен ли Харден воспроизвести себя образца 18-го года, даже на одну серию, или этого бородача мы уже окончательно потеряли?
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