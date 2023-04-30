Пи Джей Такер: «То, что мы не знаем, будет ли играть Эмбиид – это отстой»

Форвард «Филадельфии» признался, что накануне серии плей-офф с « » команда оказалась в тяжелой ситуации из-за неопределенности с .

«Это серия, которую мы ждали весь год. И то, что мы не знаем, будет ли играть Эмбиид – это отстой, потому что мы проводим все атаки через него. Похоже, что нам нужно придумать другой способ игры, потому что мы не сможем играть так, как хотим.

Думаю, что наша игра будет меняться от матча к матчу в зависимости от того, как будем играть, кто доступен, а кто нет. Но мы просто должны быть готовы к матчу. Вот и все. Все, кто доступен, должны быть готовы выйти и выложиться по полной», – сказал Такер.

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