По словам Дока Риверса, Джоэл Эмбиид вряд ли сыграет в 1-м матче против «Бостона»
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс заявил, что участие центрового Джоэла Эмбиида в 1-м матче серии плей-офф против «Бостона» маловероятно.
Серия второго раунда между «Сиксерс» и «Селтикс» начнется в понедельник в Бостоне.
У Эмбиида диагностировано растяжение наружной коллатеральной связки правого коленного сустава. По словам тренера, сегодня Эмбиид не тренировался с командой.
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