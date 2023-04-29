По словам Дока Риверса, Джоэл Эмбиид вряд ли сыграет в 1-м матче против «Бостона»

Главный тренер «Филадельфии» заявил, что участие центрового в 1-м матче серии плей-офф против « » маловероятно.

Серия второго раунда между «Сиксерс» и «Селтикс» начнется в понедельник в Бостоне.

У Эмбиида диагностировано растяжение наружной коллатеральной связки правого коленного сустава. По словам тренера, сегодня Эмбиид не тренировался с командой.

Гонка за MVP в НБА. На финиш никто не пришел первым