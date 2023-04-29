По словам Дока Риверса, Джоэл Эмбиид вряд ли сыграет в 1-м матче против «Бостона»

Теги травмы Бостон Док Риверс Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс заявил, что участие центрового Джоэла Эмбиида в 1-м матче серии плей-офф против «Бостона» маловероятно.

Серия второго раунда между «Сиксерс» и «Селтикс» начнется в понедельник в Бостоне.

У Эмбиида диагностировано растяжение наружной коллатеральной связки правого коленного сустава. По словам тренера, сегодня Эмбиид не тренировался с командой.

Гонка за MVP в НБА. На финиш никто не пришел первым

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
терминатор киборгов
да лаааадна!!! ну не может же быть, вот это невезение...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temchik03
За последние 6 сезонов 5 травм в плей-офф
Пора бы уже съездить на родину к шаманам, чтобы проклятие сняли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
michaeli
Ответ Первый глор Кливленда
Так там матчи через день. Такими темпами всю серию пропустит. Будем надеяться, что это сознательная деза.
Если Эмбиид играть не будет даже в первых двух матчах Бостон может Филу и свипнуть. Максимум 4-1 в таком случае (если без травм разумеется)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Митраков
Ответ michaeli
Если Эмбиид играть не будет даже в первых двух матчах Бостон может Филу и свипнуть. Максимум 4-1 в таком случае (если без травм разумеется)
Первые два матча и так на площадке Бостона, куда логичнее его поберечь и не таскать. А вот дальше нужно у себя отыгрываться и тащить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий