MVP сезона НБА-2022/23 будет объявлен во вторник

Обладатель награды самому ценному игроку сезона НБА-2022/23 будет объявлен во вторник на канале TNT.

На самый престижный индивидуальный приз чемпионата претендуют (« »), Никола Йокич (« ») и (« »).

Победителя определит голосование комиссии из 100 представителей СМИ.

Адетокумбо, Йокич и Эмбиид были финалистами в борьбе за MVP и в прошлом сезоне. Самым ценным игроком тогда был признан сербский центровой «Наггетс», который первенствовал в этой номинации второй год подряд.

Гонка за MVP в НБА. На финиш никто не пришел первым