MVP сезона НБА-2022/23 будет объявлен во вторник
Обладатель награды самому ценному игроку сезона НБА-2022/23 будет объявлен во вторник на канале TNT.
На самый престижный индивидуальный приз чемпионата претендуют Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Никола Йокич («Денвер») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).
Победителя определит голосование комиссии из 100 представителей СМИ.
Адетокумбо, Йокич и Эмбиид были финалистами в борьбе за MVP и в прошлом сезоне. Самым ценным игроком тогда был признан сербский центровой «Наггетс», который первенствовал в этой номинации второй год подряд.
31-7-8
Эмбиид, Йокич, Яннис