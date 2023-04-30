MVP сезона НБА-2022/23 будет объявлен во вторник

Теги Денвер Милуоки Филадельфия НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Обладатель награды самому ценному игроку сезона НБА-2022/23 будет объявлен во вторник на канале TNT.

На самый престижный индивидуальный приз чемпионата претендуют Яннис АдетокумбоМилуоки»), Никола Йокич («Денвер») и Джоэл ЭмбиидФиладельфия»).

Победителя определит голосование комиссии из 100 представителей СМИ.

Адетокумбо, Йокич и Эмбиид были финалистами в борьбе за MVP и в прошлом сезоне. Самым ценным игроком тогда был признан сербский центровой «Наггетс», который первенствовал в этой номинации второй год подряд.

Гонка за MVP в НБА. На финиш никто не пришел первым

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5 комментариев

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Sonder
46 голосов уже известны:
31-7-8
Эмбиид, Йокич, Яннис
+1
0
+1
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Nikita Dorodenko
Один уже на рыбалке, второй под угрозой пропуска игр, третий бьется с одним из главных фаворитов сезона.
+2
-1
+1
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Mon Tag
👌
0
0
0
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Sanan1908
Не дадут трижды подряд белому парню стать Мвп(((
+2
-2
0
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Juve11Forza
Ответ Sonder
46 голосов уже известны: 31-7-8 Эмбиид, Йокич, Яннис
Печально, если так
+3
-3
0
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