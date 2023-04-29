Репортер BleacherReport: «Если Джоэл Эмбиид сыграет хоть в одном из первых двух матчей в Бостоне, это будет приятным сюрпризом»
По словам репортера Джейсона Думаса, центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, скорее всего, пропустит оба гостевых матча на старте серии второго раунда плей-офф против «Бостона».
«Джоэл Эмбиид испытывает сильную боль в правом колене. Восстановление после растяжения наружной коллатеральной связки обычно занимает 4-6 недель.
Как мне сказали, если он сможет сыграть хоть в одном из первых двух матчей в Бостоне, это будет приятным сюрпризом», – написал Думас.
Джоэл вроде не славился быстрым восстановлением. После подобных новостей становится все тревожней за Филу. Хотелось посмотреть полноценную серию с Бостоном.