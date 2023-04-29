Репортер BleacherReport: «Если Джоэл Эмбиид сыграет хоть в одном из первых двух матчей в Бостоне, это будет приятным сюрпризом»

По словам репортера Джейсона Думаса, центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, скорее всего, пропустит оба гостевых матча на старте серии второго раунда плей-офф против « ».

« испытывает сильную боль в правом колене. Восстановление после растяжения наружной коллатеральной связки обычно занимает 4-6 недель.

Как мне сказали, если он сможет сыграть хоть в одном из первых двух матчей в Бостоне, это будет приятным сюрпризом», – написал Думас.

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