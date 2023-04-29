Репортер BleacherReport: «Если Джоэл Эмбиид сыграет хоть в одном из первых двух матчей в Бостоне, это будет приятным сюрпризом»

Теги травмы Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

По словам репортера Джейсона Думаса, центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, скорее всего, пропустит оба гостевых матча на старте серии второго раунда плей-офф против «Бостона».

«Джоэл Эмбиид испытывает сильную боль в правом колене. Восстановление после растяжения наружной коллатеральной связки обычно занимает 4-6 недель.

Как мне сказали, если он сможет сыграть хоть в одном из первых двух матчей в Бостоне, это будет приятным сюрпризом», – написал Думас.

Гонка за MVP в НБА. На финиш никто не пришел первым

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Идущий к реке
Ну если восстановление занимает 1,5-2 месяца, то получается, что чудо если он вообще в этом ПО сыграет.
Джоэл вроде не славился быстрым восстановлением. После подобных новостей становится все тревожней за Филу. Хотелось посмотреть полноценную серию с Бостоном.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий