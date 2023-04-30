Эмбиид вряд ли сыграет в первом матче серии с «Бостоном»

Повреждение колена у центрового «Филадельфии» оказалось более серьезным, чем сообщалось ранее. Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, участие игрока в первом матче серии с « » под вопросом.

У Эмбиида растяжение боковой связки правого колена и, как указывает Чарания, серьезнее ранее заявленной 1-й степени. Считается, что на восстановление после растяжения 1-й степени требуется 10-14 дней, а на восстановление после растяжения 2-й степени – 4 недели.

Во время серии с «Бостоном» Эмбиид, вероятно, получит приз MVP регулярного сезона. В сезоне-22/23 он набирал 33,1 очка, 10,2 подбора, 4,2 передачи и 1,7 блока.