Эмбиид вряд ли сыграет в первом матче серии с «Бостоном»

Теги травмы Бостон Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Повреждение колена у центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида оказалось более серьезным, чем сообщалось ранее. Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, участие игрока в первом матче серии с «Бостоном» под вопросом.

У Эмбиида растяжение боковой связки правого колена и, как указывает Чарания, серьезнее ранее заявленной 1-й степени. Считается, что на восстановление после растяжения 1-й степени требуется 10-14 дней, а на восстановление после растяжения 2-й степени – 4 недели.

Во время серии с «Бостоном» Эмбиид, вероятно, получит приз MVP регулярного сезона. В сезоне-22/23 он набирал 33,1 очка, 10,2 подбора, 4,2 передачи и 1,7 блока.

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1 комментарий

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Друг Джордана
Здоровья! Возвращайся скорее. Пусть эта серия порадует болельщиков!
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