Джулиус Рэндл пропускает 1-й матч серии против «Майами» из-за травмы
Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл не участвует в 1-м матче серии второго раунда плей-офф против «Майами» из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.
Свингмен «Никс» Квентин Граймс сыграет в первом матче серии, но не вышел в стартовой пятерке. Граймс пропустил последние две встречи первого раунда из-за ушиба плеча.
Джош Харт и Оби Топпин вышли в стартовой пятерке «Никс» вместе с Джейленом Брансоном, Ар Джей Барреттом и Митчеллом Робинсоном.
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