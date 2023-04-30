Джулиус Рэндл пропускает 1-й матч серии против «Майами» из-за травмы

Форвард « » не участвует в 1-м матче серии второго раунда плей-офф против « » из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

Свингмен «Никс» сыграет в первом матче серии, но не вышел в стартовой пятерке. Граймс пропустил последние две встречи первого раунда из-за ушиба плеча.

Джош Харт и Оби Топпин вышли в стартовой пятерке «Никс» вместе с Джейленом Брансоном, Ар Джей Барреттом и Митчеллом Робинсоном.

«Денвер» разнес «Финикс». Но это совсем не то, чего мы ждали