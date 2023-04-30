Джулиус Рэндл пропускает 1-й матч серии против «Майами» из-за травмы

Теги травмы Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джулиус Рэндл Квентин Граймс Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл не участвует в 1-м матче серии второго раунда плей-офф против «Майами» из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

Свингмен «Никс» Квентин Граймс сыграет в первом матче серии, но не вышел в стартовой пятерке. Граймс пропустил последние две встречи первого раунда из-за ушиба плеча.

Джош Харт и Оби Топпин вышли в стартовой пятерке «Никс» вместе с Джейленом Брансоном, Ар Джей Барреттом и Митчеллом Робинсоном.

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1 комментарий

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nikolaev-78
Точно из-за травмы? 🧐
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