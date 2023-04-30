Джулиус Рэндл, скорее всего, пропустит 1-й матч серии против «Майами»

Ожидается, что форвард « » не примет участие в сегодняшнем 1-м матче серии второго раунда плей-офф против « », сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

У Рэндла растяжения связок левого голеностопного сустава.

Форвард «Никс» неудачно приземлился на ногу защитника «Кавальерс» Кариса Леверта в пятой игре серии первого раунда и не смог продолжить встречу.

«Денвер» разнес «Финикс». Но это совсем не то, чего мы ждали