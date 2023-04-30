Джулиус Рэндл, скорее всего, пропустит 1-й матч серии против «Майами»
Ожидается, что форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл не примет участие в сегодняшнем 1-м матче серии второго раунда плей-офф против «Майами», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
У Рэндла растяжения связок левого голеностопного сустава.
Форвард «Никс» неудачно приземлился на ногу защитника «Кавальерс» Кариса Леверта в пятой игре серии первого раунда и не смог продолжить встречу.
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