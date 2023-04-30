Джулиус Рэндл, скорее всего, пропустит 1-й матч серии против «Майами»

Теги травмы Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джулиус Рэндл Баскетбол

Ожидается, что форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл не примет участие в сегодняшнем 1-м матче серии второго раунда плей-офф против «Майами», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

У Рэндла растяжения связок левого голеностопного сустава.

Форвард «Никс» неудачно приземлился на ногу защитника «Кавальерс» Кариса Леверта в пятой игре серии первого раунда и не смог продолжить встречу.

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3 комментария

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mqh9pzrxgf
Брансон-Батлер значит будет решающее противостояние. Кто больше наберет тот и выиграет
+1
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+1
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Алексей Комиссаров
Ответ AEZAKMI228
без него лучше никс будет
Чем лучше???
Ты просто пукнуl в лужу
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-2
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