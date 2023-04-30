Эрик Споэльстра: «Кайл Лаури – шестой стартовый игрок»

Главный тренер « » заявил, что разыгрывающий спокойно относится к роли запасного игрока.

«Кайл абсолютно не против выходить со скамейки. Сейчас самое главное для него – победа.

Он играет очень важную роль в команде. Но именно поэтому он такой, какой он есть. Если вы стремитесь к победе, вы готовы пойти на жертву и взять на себя немного другую роль. Можете считать его шестым стартовым игроком», – сказал Споэльстра.

«Денвер» разнес «Финикс». Но это совсем не то, чего мы ждали