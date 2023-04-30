Эрик Споэльстра: «Кайл Лаури – шестой стартовый игрок»

Теги Кайл Лаури Майами Нью-Йорк НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра заявил, что разыгрывающий Кайл Лаури спокойно относится к роли запасного игрока.

«Кайл абсолютно не против выходить со скамейки. Сейчас самое главное для него – победа.

Он играет очень важную роль в команде. Но именно поэтому он такой, какой он есть. Если вы стремитесь к победе, вы готовы пойти на жертву и взять на себя немного другую роль. Можете считать его шестым стартовым игроком», – сказал Споэльстра.

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1 комментарий

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Райли Карри
Лаури - шестой, его зад - седьмой
+2
0
+2
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