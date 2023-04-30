«Это будет как в старые времена». Патрик Юинг посетит 1-й матч серии «Никс» – «Хит»

Легенда « » будет присутствовать в «Мэдисон-сквер-гардене» на 1-м матче серии второго раунда плей-офф между «Никс» и «Хит».

«Я смотрел, как « » совершит камбэк и победил «Милуоки», а набрал 56 очков, и сразу после того матча позвонил .

И он сказал: «Чувак, это будет как в старые времена». Это будет здорово.

Между «Никс» и «Хит» всегда было соперничество, всегда была война. «Никс» против тренера Пэта Райли, я против Алонзо. В этом соперничестве было много любви и ненависти. Две команды, которые зеркально отражают друг друга», – сказал Юинг.

«Денвер» разнес «Финикс». Но это совсем не то, чего мы ждали