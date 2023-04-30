«Это будет как в старые времена». Патрик Юинг посетит 1-й матч серии «Никс» – «Хит»

Теги Майами Алонзо Моурнинг Пэт Райли Нью-Йорк НБА Патрик Юинг НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Легенда «Нью-Йорка» Патрик Юинг будет присутствовать в «Мэдисон-сквер-гардене» на 1-м матче серии второго раунда плей-офф между «Никс» и «Хит».

«Я смотрел, как «Майами» совершит камбэк и победил «Милуоки», а Джимми Батлер набрал 56 очков, и сразу после того матча позвонил Алонзо Моурнингу.

И он сказал: «Чувак, это будет как в старые времена». Это будет здорово.

Между «Никс» и «Хит» всегда было соперничество, всегда была война. «Никс» против тренера Пэта Райли, я против Алонзо. В этом соперничестве было много любви и ненависти. Две команды, которые зеркально отражают друг друга», – сказал Юинг.

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2 комментария

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Чубака из половины Шака
Интересная будет заруба. И в историческом плане в том числе. Я бы тоже сходил ))
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Егор Никитин
по БиллСиммоновской "теории Юинга" Нью-Йорк сегодня должен выносить, Патрик же не играет
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