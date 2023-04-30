Участие Рэндла и Граймса в первом матче против «Майами» остается под вопросом

Теги Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джулиус Рэндл Квентин Граймс Баскетбол

Участие звездного форварда «Нью-Йорка» Джулиуса Рэндла и защитника Квентина Граймса в первом матче второго раунда плей-офф против «Майами» остается под вопросом.

Рэндл неудачно приземлился на ногу защитника «Кливленда» Кариса Леверта в пятой игре серии и не смог продолжить встречу.

Граймс ушиб плечо в конце второй четверти 3-го матча серии с «Кавс».

Решение об участии баскетболистов в матче с «Хит» примут перед игрой.

Серия «Хит» – «Никс» стартует сегодня, в 20:00 по московскому времени.

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