Участие Рэндла и Граймса в первом матче против «Майами» остается под вопросом
Участие звездного форварда «Нью-Йорка» Джулиуса Рэндла и защитника Квентина Граймса в первом матче второго раунда плей-офф против «Майами» остается под вопросом.
Рэндл неудачно приземлился на ногу защитника «Кливленда» Кариса Леверта в пятой игре серии и не смог продолжить встречу.
Граймс ушиб плечо в конце второй четверти 3-го матча серии с «Кавс».
Решение об участии баскетболистов в матче с «Хит» примут перед игрой.
Серия «Хит» – «Никс» стартует сегодня, в 20:00 по московскому времени.
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