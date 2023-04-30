Участие Рэндла и Граймса в первом матче против «Майами» остается под вопросом

Участие звездного форварда « » и защитника в первом матче второго раунда плей-офф против « » остается под вопросом.

Рэндл неудачно приземлился на ногу защитника «Кливленда» Кариса Леверта в пятой игре серии и не смог продолжить встречу.

Граймс ушиб плечо в конце второй четверти 3-го матча серии с «Кавс».

Решение об участии баскетболистов в матче с «Хит» примут перед игрой.

Серия «Хит» – «Никс» стартует сегодня, в 20:00 по московскому времени.

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой

Массовая потасовка в Евролиге: Ябуселе бросил соперника через голову, а наказали пострадавших

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую