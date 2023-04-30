Джимми Батлер: «Не позволим этой серии превратиться в битву Тибса против меня»

Теги Майами Нью-Йорк НБА Том Тибодо НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер заявил, что не рассматривает предстоящую серию плей-офф против «Нью-Йорка» как противостояние со своим бывшим главным тренером Томом Тибодо.

«Мы будем играть как команда. Мы не позволим этой серии превратиться в битву Тибса против меня.

Мы даже не собираемся это обсуждать. Потому что для победы в этой серии потребуется весь наш состав. Это «Майами Хит» против «Нью-Йорк Никс», – сказал Батлер.

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9 комментариев

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Abdulla
Ответ Tim Timson
о Спо ни слова)
Так вроде отношения Спо не имеет к ситуации. Он не играл у Тибса :)
+2
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noke
Ответ Tim Timson
о Спо ни слова)
Ну просто с точки зрения вывесок - это игра команды Батлера против команды Тибодо. А учитывая их общую историю - нарратив складывается.
+2
0
+2
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Tim Timson
о Спо ни слова)
+1
0
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xamer 9
Расскажи, кто в курсе. Что там за история была у них
+1
0
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Djoyin
Батлер может взять скамеечников Тибидо и победить его стартовый состав, а потом заставит проигравших купить у него кофе по 20 долларов за стакан. Закуска на выбор.
0
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Tim Timson
Ответ xamer 9
Расскажи, кто в курсе. Что там за история была у них
в Миньке любовь)
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__Lecter666___
Ответ xamer 9
Расскажи, кто в курсе. Что там за история была у них
Тибодо тренировал Батлера в Чикаго времён Роуза, Газоля (он был в то время на МВЗ). Ту команду по сути уничтожил Леброн победным баззером в переломном матче плей-офф. Я до сих пор тот баззер помню, это было круто
ps Потом Минька с Батлером была, но там КАТ и Уиггинс играли, так что там все печально было
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demx
Ответ __Lecter666___
Тибодо тренировал Батлера в Чикаго времён Роуза, Газоля (он был в то время на МВЗ). Ту команду по сути уничтожил Леброн победным баззером в переломном матче плей-офф. Я до сих пор тот баззер помню, это было круто ps Потом Минька с Батлером была, но там КАТ и Уиггинс играли, так что там все печально было
Тибодо по сути сделал Батлера игроком НБА, практически с нуля. Со всей этой его маниакальной страстью к защите и выносливости.
Все после - это уже следствие, а не причина.
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xamer 9
Ответ __Lecter666___
Тибодо тренировал Батлера в Чикаго времён Роуза, Газоля (он был в то время на МВЗ). Ту команду по сути уничтожил Леброн победным баззером в переломном матче плей-офф. Я до сих пор тот баззер помню, это было круто ps Потом Минька с Батлером была, но там КАТ и Уиггинс играли, так что там все печально было
Спасибо, но я подумал что у Тибра и Батлера была своя история какая то, пока один тренировал другого.
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