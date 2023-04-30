Джимми Батлер: «Не позволим этой серии превратиться в битву Тибса против меня»

Лидер «Майами» Джимми Батлер заявил, что не рассматривает предстоящую серию плей-офф против «Нью-Йорка» как противостояние со своим бывшим главным тренером .

«Мы будем играть как команда. Мы не позволим этой серии превратиться в битву Тибса против меня.

Мы даже не собираемся это обсуждать. Потому что для победы в этой серии потребуется весь наш состав. Это «Майами Хит» против «Нью-Йорк Никс», – сказал Батлер.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую