Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер пообщался с прессой во время командной тренировки в преддверии первого матча с « ».

После пятой игры серии с «Милуоки» (4-1) легенда «Хит» назвал Батлера «героем».

«Это всего лишь был один эпизод, я ничей не герой. Просто хороший баскетболист, которому очень повезло надеть форму « » и достигать высот с такими невероятными товарищами по команде», – отреагировал Батлер.

Серия «Хит» – «Никс» стартует сегодня, в 20:00 по московскому времени.

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Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую