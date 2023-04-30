Джимми Батлер: «Я не герой. Просто хороший баскетболист, которому повезло надеть форму «Майами»

Теги Майами Алонзо Моурнинг Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер пообщался с прессой во время командной тренировки в преддверии первого матча с «Нью-Йорком».

После пятой игры серии с «Милуоки» (4-1) легенда «Хит» Алонзо Моурнинг назвал Батлера «героем».

«Это всего лишь был один эпизод, я ничей не герой. Просто хороший баскетболист, которому очень повезло надеть форму «Майами» и достигать высот с такими невероятными товарищами по команде», – отреагировал Батлер.

Серия «Хит» – «Никс» стартует сегодня, в 20:00 по московскому времени.

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7 комментариев

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volshebstvo
Забавно, что во времена чемпионских Майами, на вопрос, чего вы точно никогда не сделаете, Батлер дал ответ: - Не надену форму Хит.

Времена меняются (:
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namankey
Типичный ответ героя
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fedorbazaykin
Ответ volshebstvo
Забавно, что во времена чемпионских Майами, на вопрос, чего вы точно никогда не сделаете, Батлер дал ответ: - Не надену форму Хит. Времена меняются (:
Это он с Пэтом Райли не говорил, да песочек Майамский не трогал
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kolyan#15
На сколько у него хватит сил ?
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Anar Kaji
Лучший. И как всегда подбадривает своих одноклубников
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volshebstvo
Ответ fedorbazaykin
Это он с Пэтом Райли не говорил, да песочек Майамский не трогал
Та не, это он в те времена в ПО постоянно от Майами отлетал)
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Южка
Ответ volshebstvo
Забавно, что во времена чемпионских Майами, на вопрос, чего вы точно никогда не сделаете, Батлер дал ответ: - Не надену форму Хит. Времена меняются (:
Было, да?🤭 Вот же Джимми блин, лицемер😅
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