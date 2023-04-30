Джимми Батлер: «Я не герой. Просто хороший баскетболист, которому повезло надеть форму «Майами»
Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер пообщался с прессой во время командной тренировки в преддверии первого матча с «Нью-Йорком».
После пятой игры серии с «Милуоки» (4-1) легенда «Хит» Алонзо Моурнинг назвал Батлера «героем».
«Это всего лишь был один эпизод, я ничей не герой. Просто хороший баскетболист, которому очень повезло надеть форму «Майами» и достигать высот с такими невероятными товарищами по команде», – отреагировал Батлер.
Серия «Хит» – «Никс» стартует сегодня, в 20:00 по московскому времени.
«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой
Массовая потасовка в Евролиге: Ябуселе бросил соперника через голову, а наказали пострадавших
Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую
Времена меняются (: