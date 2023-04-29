Ненад Димитриевич о 7-м матче против «Зенита»: «Должны оставить на паркете всю энергию, которая у нас есть»

Защитник УНИКСа Ненад Димитриевич после проигрыша « » в 6-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (80:82, 3-3) заявил, что к решающей встрече нужно подойти морально и физически готовыми.

«Знали, что это будет сложный матч. «Зенит» отлично играет в этом сезоне, особенно на домашнем паркете. У нас были шансы на победу в концовке, но сейчас надо уже думать о седьмом матче дома. Нужно восстановиться ментально и физически и подойти готовыми к седьмой встрече в Казани.

Хватит ли сил на седьмой матч? Конечно, я буду готов, это седьмой матч! Всю энергию, которая у нас есть, должны оставить на паркете. Я восстановлюсь и подготовлюсь как следует!» – сказал Димитриевич.

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