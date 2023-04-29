Ненад Димитриевич о 7-м матче против «Зенита»: «Должны оставить на паркете всю энергию, которая у нас есть»

Теги УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Защитник УНИКСа Ненад Димитриевич после проигрыша «Зениту» в 6-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (80:82, 3-3) заявил, что к решающей встрече нужно подойти морально и физически готовыми.

«Знали, что это будет сложный матч. «Зенит» отлично играет в этом сезоне, особенно на домашнем паркете. У нас были шансы на победу в концовке, но сейчас надо уже думать о седьмом матче дома. Нужно восстановиться ментально и физически и подойти готовыми к седьмой встрече в Казани.

Хватит ли сил на седьмой матч? Конечно, я буду готов, это седьмой матч! Всю энергию, которая у нас есть, должны оставить на паркете. Я восстановлюсь и подготовлюсь как следует!» – сказал Димитриевич.

Крах ЦСКА? «Локо» побеждает в Москве с рекордной разницей и готовится выбить армейцев из плей-офф

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий