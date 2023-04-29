Хавьер Паскуаль о 6-м матче против УНИКСа: «Матч-триллер, в котором все решили штрафные и оборона»

Теги УНИКС Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль отметил, что штрафные броски и игра в защите стали решающими факторами в концовке 6-го матча полуфинальной серии плей-офф против УНИКС (82:80, 3-3).

«Спасибо всем болельщикам, которые пришли нас поддержать. То, как они болели за нас, было невероятно. Очень счастливы, что смогли доставить им радостные эмоции сегодня.

Игра сегодня была эмоциональной, это типичный баскетбол для плей-офф. Шестой матч, в котором нет незначительных вещей. Обе команды показывали неплохой баскетбол, в защите мы старались играть так хорошо, как только можем.

Матч-триллер, в котором все решили штрафные и оборона. Обе команды попытались победить в концовке, но, к счастью, удалось это нам», – сказал Паскуаль.

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1 комментарий

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Nick Crosier
Спасибо Паскуалю,что он с любым составам умудряется именно играть и все время пытается искать нестандартные ходы.
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