Велимир Перасович: «Подборы? Это просто была такая тактика, уделили внимание другим вещам»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после 6-го матча полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против « » (80:82, 3-3) заявил, что проигрыш на подборе (22-33) был частью тактики.

«Поздравляю «Зенит». Это тяжелая игра, как мы и ожидали. К сожалению, проиграли на последних секундах, но, думаю, провели неплохую игру, намного лучше, чем первые два матча здесь в Санкт-Петербурге. Сегодня имели шанс, но просто его не использовали. Что же, едем в Казань на решающий матч.

Подборы? Да тут много факторов. Это просто была такая тактика, уделили внимание другим вещам. Когда большой игрок остается против маленького, очевидно, что у него преимущество. Это не потому, что хотели отдать подбор, а просто уделили внимание другим аспектам. И я думаю, что сегодня выглядели намного лучше, чем раньше на этой арене», – сказал Перасович.

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